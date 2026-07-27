L'”Associazione di stranieri vittoriesi” ripulisce le spiagge di Baia Dorica: i migranti lavorano per l’ambiente

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Una nuova associazione a Vittoria: nasce l’Associazione di stranieri vittoriesi, composta da persone che vivono e lavorano a Vittoria da diversi anni e che si sentono parte integrante della comunità.

Il nuovo gruppo ha scelto di presentarsi alla città e di inaugurare le proprie attività con la pulizia della spiaggia di Baia Dorica, a Scoglitti.

L’iniziativa è stata promossa dall’Assessorato alle politiche migratorie, con l’assessore Francesca Corbino, con l’Assessorato all’Ecologia e con il Comitato di Baia Dorica. “Si tratta di un’iniziativa che racconta una città capace di unire politiche migratorie positive, senso di comunità, inclusione sociale ed attenzione all’ambiente – spiega Francesca Corbino – L’inclusione si costruisce insieme, fianco a fianco, senza distinzioni: bianchi e neri, cittadini di ogni provenienza. È stato un momento di lavoro condiviso, armonico, che ha visto i volontari impegnarsi con grande generosità: molti di loro avevano terminato il turno di lavoro all’alba, ma dopo una doccia veloce sono arrivati in spiaggia pronti a dare il proprio contributo alla città che li ha accolti. Questa iniziativa racconta la Vittoria che vogliamo: una città che riconosce il valore di chi sceglie di farne parte, che costruisce inclusione attraverso gesti concreti e che sa unire comunità e tutela dell’ambiente. L’Associazione di stranieri vittoriesi rappresenta una presenza preziosa: persone che lavorano, vivono e contribuiscono alla crescita del nostro territorio».

«Abbiamo accolto con entusiasmo questa proposta perché la cura dell’ambiente è un impegno che riguarda tutti. – ha detto l’assessore all’Ambiente Cesare Campailla- Vedere cittadini di diverse provenienze lavorare insieme per pulire una spiaggia è un segnale forte: l’ecologia è inclusione, responsabilità condivisa e amore per il territorio. L’Associazione di stranieri vittoriesi ha dato un esempio straordinario di partecipazione civica» .

© Riproduzione riservata