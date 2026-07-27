Grave guasto alla centrale di Siciliacque, Vittoria senz’acqua: il Comune prepara la dichiarazione dello stato di crisi

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Una grave emergenza idrica sta interessando la città di Vittoria. Dalla serata di ieri l’erogazione dell’acqua è stata interrotta a causa di un importante guasto tecnico verificatosi presso la centrale di Siciliacque, con pesanti ripercussioni sull’approvvigionamento dell’intero territorio comunale.

A renderlo noto è stata l’Amministrazione comunale con un comunicato rivolto alla cittadinanza, precisando che il disservizio non dipende dal Comune di Vittoria, ma da un problema tecnico verificatosi nell’impianto gestito da Siciliacque.

I tecnici della società sono già al lavoro per individuare le cause del guasto e procedere al ripristino del servizio nel più breve tempo possibile, anche se al momento non sono stati comunicati tempi certi per il ritorno alla normalità.

Nel frattempo il sindaco Francesco Aiello e la Giunta comunale si sono riuniti a Palazzo di Città per predisporre gli atti necessari alla dichiarazione dello stato di crisi, misura che consentirà all’ente di attivare tutti gli strumenti previsti per affrontare l’emergenza e garantire il massimo supporto alla popolazione.

L’Amministrazione ha fatto sapere di essere in costante contatto con Siciliacque e con gli enti competenti, seguendo minuto per minuto l’evolversi della situazione.

I cittadini saranno informati attraverso i canali istituzionali del Comune su eventuali sviluppi, sui tempi di ripristino dell’erogazione idrica e sulle misure che verranno adottate per limitare i disagi.

L’Amministrazione comunale ha infine rivolto un appello alla collaborazione della cittadinanza, invitando a un uso responsabile delle risorse disponibili durante questa fase di emergenza e scusandosi per i disagi causati da una situazione indipendente dalla volontà dell’ente.

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