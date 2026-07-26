Marina di Ragusa, pomeriggio di paura in mare: diversi bagnanti soccorsi dalle correnti. Intervento di bagnini, Protezione civile e Guardia Costiera

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MARINA DI RAGUSA – Un pomeriggio di grande apprensione quello vissuto oggi sulla spiaggia di Marina di Ragusa, dove, nonostante il mare non apparisse particolarmente agitato e per gran parte della giornata fosse esposta la bandiera gialla, diverse persone si sono trovate improvvisamente in difficoltà a causa delle correnti marine.

Intorno alle 17.30, probabilmente per un repentino cambiamento delle condizioni del mare e l’insorgere di correnti più forti, alcuni bagnanti non sono più riusciti a rientrare autonomamente verso la riva, facendo scattare una complessa macchina dei soccorsi.

Uno dei primi interventi si è registrato nello specchio d’acqua antistante il lido Azzurro-Serafino. Una persona in evidente difficoltà è stata raggiunta con grande prontezza dalla bagnina in servizio, che si è immediatamente tuffata in mare. Grazie anche all’aiuto di altri bagnanti, il malcapitato è stato riportato a riva in sicurezza. Poco dopo si è allontanato da solo.

Quasi contemporaneamente sono giunte alcune segnalazioni telefoniche alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera per altre persone in difficoltà. In particolare molti bagnanti hanno segnalato problemi davanti al lido Margarita e si sono appostati anche sulla barriera frangiflutti per indicare le persone al largo. Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati due gommoni della Protezione civile comunale, seguiti da un mezzo della Guardia Costiera, che hanno iniziato a pattugliare lo specchio d’acqua alla ricerca di eventuali altri bagnanti in pericolo.

Almeno una persona è stata raggiunta e recuperata dai soccorritori della Protezione civile, mentre per diversi minuti le imbarcazioni hanno continuato a monitorare l’area, verificando la presenza di ulteriori richieste di aiuto.

Un altro intervento si è reso necessario anche davanti alla piazza della Vecchia Dogana, dove un bagnino, insieme ad alcuni bagnanti che non hanno esitato a intervenire, è riuscito a soccorrere e riportare a riva un’altra persona in difficoltà.

La situazione ha creato forte apprensione tra le centinaia e centinaia di persone presenti sulla spiaggia. Su invito dei bagnini, molti hanno lasciato immediatamente l’acqua. Numerosi bagnanti hanno inoltre collaborato alle operazioni di soccorso segnalando la posizione delle persone in difficoltà. In particolare, durante una delle fasi più concitate, decine di persone hanno iniziato a fischiare e a sbracciarsi contemporaneamente dalla battigia per richiamare l’attenzione dei mezzi di soccorso, che in quel momento stavano perlustrando una zona diversa del mare.

Secondo quanto appreso, l’allarme inizialmente era stato lanciato da una donna che aveva contattato telefonicamente la Capitaneria di Porto segnalando la presenza di persone in difficoltà. Successivamente, però, la stessa persona non sarebbe stata più rintracciabile, circostanza che ha reso ancora più delicata l’attività di verifica da parte dei soccorritori. La donna ha parlato di una persona dispersa.

Al momento non è ancora chiaro se tutte le persone inizialmente segnalate siano state effettivamente individuate e tratte in salvo. Sono infatti proseguite per diversi minuti le ricognizioni in mare da parte della Guardia Costiera e della Protezione civile per escludere la presenza di altri bagnanti in difficoltà. Sul lungomare è arrivata anche una pattuglia della Polizia.

Un pomeriggio che, pur in assenza di una mareggiata evidente, segnala quanto le correnti marine possano diventare improvvisamente insidiose anche quando il mare appare relativamente tranquillo e quanto sia fondamentale seguire sempre le indicazioni dei bagnini e prestare la massima attenzione alle condizioni del mare e alle bandiere di segnalazione.

Notizia in aggiornamento

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