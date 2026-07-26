Donna muore sulla spiaggia. Carabinieri sul posto

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Tragedia nel pomeriggio sul litorale di Micenci, in territorio di Donnalucata, dove il corpo senza vita di una donna, presumibilmente di nazionalità polacca, è stato rinvenuto sul bagnasciuga. Al momento non sono ancora chiare le cause del decesso.

Da una prima ricostruzione sembra che abbia avuto un malore mentre stava entrando in acqua . Saranno gli accertamenti delle autorità competenti e gli eventuali esami disposti a chiarire la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Si attende l’arrivo del medico legale, che dovrà effettuare i primi rilievi sul corpo.

La tragedia arriva al termine di una domenica particolarmente impegnativa lungo la costa iblea, dove si sono registrati diversi interventi di soccorso e salvataggio in mare, complice il grande afflusso di bagnanti e le condizioni del mare. Anche su questi episodi sono intervenuti tempestivamente i soccorritori, evitando conseguenze più gravi.

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