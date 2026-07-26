Proseguono le indagini sul clamoroso furto scoperto ieri mattina all’interno della farmacia dell’ospedale “Maggiore” di Modica, dove ignoti hanno sottratto farmaci ad altissimo costo destinati ai pazienti in terapia domiciliare. Con il passare delle ore emergono nuovi particolari su un colpo che gli investigatori ritengono sia stato pianificato nei minimi dettagli. Secondo una prima stima, […]
Donna muore sulla spiaggia. Carabinieri sul posto
26 Lug 2026 19:40
Tragedia nel pomeriggio sul litorale di Micenci, in territorio di Donnalucata, dove il corpo senza vita di una donna, presumibilmente di nazionalità polacca, è stato rinvenuto sul bagnasciuga. Al momento non sono ancora chiare le cause del decesso.
Da una prima ricostruzione sembra che abbia avuto un malore mentre stava entrando in acqua . Saranno gli accertamenti delle autorità competenti e gli eventuali esami disposti a chiarire la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Si attende l’arrivo del medico legale, che dovrà effettuare i primi rilievi sul corpo.
La tragedia arriva al termine di una domenica particolarmente impegnativa lungo la costa iblea, dove si sono registrati diversi interventi di soccorso e salvataggio in mare, complice il grande afflusso di bagnanti e le condizioni del mare. Anche su questi episodi sono intervenuti tempestivamente i soccorritori, evitando conseguenze più gravi.
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