Raffica di salvataggi a Cava d’Aliga: otto giovani recuperati con una moto d’acqua. Domenica difficile sulle coste iblee

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SCICLI – Non si fermano gli interventi di soccorso lungo il litorale ibleo. Dopo i numerosi salvataggi registrati nel pomeriggio a Marina di Ragusa, un altro delicato intervento si è reso necessario nel tardo pomeriggio nelle acque di Cava d’Aliga, dove otto giovani sono stati tratti in salvo dopo essere stati messi in difficoltà dalle correnti marine.

Determinante si è rivelato l’intervento di una moto d’acqua, che ha effettuato diversi viaggi tra il punto in cui si trovavano i ragazzi e la riva, consentendo di riportarli tutti in sicurezza sulla spiaggia.

Le cause dell’emergenza sembrano essere riconducibili alle improvvise correnti che, nel corso del pomeriggio, hanno interessato diversi tratti della costa ragusana, sorprendendo numerosi bagnanti. Sebbene il mare non apparisse particolarmente agitato, le condizioni sotto la superficie si sono rivelate insidiose, rendendo difficile il rientro verso la battigia. Le persone salvate in verità salgono a 9 in quanto un cittadino inglese è stato salvato da un pescatore della zona.

L’episodio di Cava d’Aliga, a cui si aggiungono salvataggi anche a Sampieri, arriva al termine di una giornata particolarmente impegnativa per il sistema dei soccorsi. Nel pomeriggio, infatti, diversi interventi erano stati effettuati anche a Marina di Ragusa, dove bagnini, volontari della Protezione civile e Guardia Costiera sono intervenuti in più punti del litorale per soccorrere persone che non riuscivano a tornare a riva a causa delle correnti. Le operazioni hanno interessato in particolare le aree antistanti il lido Azzurro-Serafino, il lido Margarita e la spiaggia della Vecchia Dogana, generando momenti di forte apprensione tra i numerosi bagnanti presenti.

Una domenica che era già stata segnata dalla tragedia avvenuta sulla spiaggia di Micenci, dove una donna ha perso la vita mentre entrava in mare.

La sequenza di episodi conferma quanto il mare possa diventare improvvisamente pericoloso anche quando, in apparenza, le condizioni sembrano favorevoli. Foto di repertorio

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