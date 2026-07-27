Asfalto e disagi sulla Ragusa-Marina: automobilisti e motociclisti lanciano l’allarme

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Nuovi interventi di scarifica e asfaltatura sulla SP 25 Ragusa-Marina stanno causando rallentamenti, code e disagi per centinaia di automobilisti e motociclisti che ogni giorno percorrono una delle arterie principali di collegamento tra il capoluogo ibleo e la fascia costiera. Tantissime, in queste ore, le segnalazioni di pericolo segnalate dai cittadini, soprattutto dai motociclisti.

I lavori, iniziati nelle ultime ore, proseguiranno per almeno due giorni, con la possibilità di un ulteriore prolungamento. Una situazione che sta incidendo sui tempi di percorrenza e che sta creando particolare preoccupazione anche per le condizioni del manto stradale durante le fasi di cantiere.

Asfalto rattoppato e pericoli sulla carreggiata

A destare maggiore attenzione è la presenza di tratti di asfalto non ancora completamente sistemati, con rattoppi e una striscia centrale della carreggiata che, soprattutto per i motociclisti, rappresenta un elemento di rischio.

La situazione è potenzialmente pericolosa anche per le automobili, considerando il traffico intenso che interessa quotidianamente la strada, soprattutto nel periodo estivo quando gli spostamenti verso Marina di Ragusa aumentano sensibilmente.

Lavori sulla SP 25: possibili code e tempi più lunghi

Gli interventi in corso prevedono operazioni di scarifica e successiva asfaltatura del tracciato. Le attività potrebbero determinare la presenza di sensi unici alternati e rallentamenti lungo il percorso.

Per chi deve raggiungere il luogo di lavoro o affrontare spostamenti programmati, il consiglio è quello di mettere in conto tempi di viaggio più lunghi e partire con maggiore anticipo.

Durante le ore di maggiore afflusso, infatti, la SP 25 potrebbe registrare congestioni e accumuli di traffico.

Le alternative per evitare i rallentamenti

Per ridurre i disagi, agli automobilisti viene suggerito di valutare percorsi alternativi.

Tra le possibilità indicate figurano la SP 60, conosciuta come strada Malavita, e la viabilità interna attraverso la strada Pizzillo, itinerari che potrebbero consentire di evitare i tratti maggiormente interessati dai lavori.

Estate e cantieri: il nodo della programmazione

La riapertura dei cantieri sulla SP 25 riaccende il dibattito sulla gestione degli interventi stradali durante la stagione estiva.

La strada rappresenta infatti un collegamento strategico tra Ragusa e Marina di Ragusa, utilizzato quotidianamente da residenti, lavoratori, pendolari e turisti.

A parlare del caso è anche il consigliere comunale di Ragusa Sergio Firrincieli, che ha evidenziato come l’avvio dei nuovi interventi sia stato comunicato con difficoltà e non attraverso una preventiva informazione ufficiale agli utenti.

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