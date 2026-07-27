Ragusa guarda a Catania: il procuratore Francesco Puleio tra i candidati alla guida della Procura generale

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La Procura di Ragusa entra nel cuore di una delle più importanti partite istituzionali della magistratura siciliana. Tra i sette magistrati che hanno presentato domanda al Consiglio superiore della magistratura per la nomina a procuratore generale di Catania figura infatti anche Francesco Puleio, attuale procuratore della Repubblica di Ragusa.

La selezione si è aperta in vista del pensionamento dell’attuale procuratore generale Carmelo Zuccaro, che lascerà ufficialmente l’incarico il prossimo 16 agosto per raggiunti limiti di età. La scelta del suo successore rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti per gli equilibri della giustizia nel distretto della Sicilia orientale.

Francesco Puleio tra i sette candidati

L’inserimento del procuratore Francesco Puleio tra gli aspiranti alla guida della Procura generale di Catania pone anche Ragusa al centro dell’attenzione istituzionale. La candidatura rappresenta un importante riconoscimento per il magistrato che guida da anni l’ufficio requirente ibleo e che, nel corso del suo mandato, ha coordinato numerose inchieste di rilievo sul territorio.

La sua eventuale nomina aprirebbe inevitabilmente una nuova fase anche per la Procura di Ragusa, che dovrebbe successivamente affrontare il percorso per la designazione del nuovo procuratore capo.

Una scelta strategica per la magistratura siciliana

Sono complessivamente sette i magistrati che hanno presentato domanda al Consiglio superiore della magistratura. Oltre a Francesco Puleio, concorrono il procuratore generale di Catanzaro Giuseppe Lucantonio, i procuratori Emanuele Crescenti (Palmi), Sabrina Gambino (Siracusa) e Renato Nitti (Trani), insieme alle procuratrici aggiunte Agata Santonocito di Catania e Laura Vaccaro di Palermo.

Le candidature saranno ora esaminate dalla Quinta Commissione del Csm, chiamata a valutare i profili professionali, le esperienze maturate e i requisiti previsti dalla normativa prima di formulare la proposta che porterà alla nomina definitiva.

Con il pensionamento di Carmelo Zuccaro ormai imminente, sarà il Consiglio superiore della magistratura a decidere chi guiderà uno degli uffici giudiziari più importanti del Mezzogiorno, una scelta destinata ad avere effetti anche sugli assetti della magistratura nel territorio ibleo.

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