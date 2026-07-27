A Ragusa via Monelli chiusa al traffico fino a ottobre: scattano divieti e modifiche alla viabilità

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Nuove modifiche alla viabilità interessano il centro di Ragusa. È stata disposta infatti la chiusura del transito veicolare e pedonale in via Monelli, nel tratto compreso tra il civico 25 e via Addolorata, per consentire lo svolgimento di lavori programmati nell’area.

Il provvedimento, reso noto attraverso apposita ordinanza, sarà in vigore dal 22 luglio 2026 fino al 31 ottobre 2026, salvo eventuali variazioni legate all’andamento degli interventi.

Via Monelli chiusa: accesso consentito solo ai frontisti

La chiusura riguarda il tratto di strada compreso tra via Monelli civico 25 e via Addolorata e prevede lo stop al transito sia dei veicoli sia dei pedoni.

Resterà comunque consentito il passaggio ai frontisti, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori e con le condizioni di sicurezza del cantiere.

La limitazione si rende necessaria per permettere agli operatori di lavorare senza interferenze e garantire il regolare svolgimento delle attività previste.

Divieto di sosta lungo il tratto verso il cimitero

Oltre alla chiusura del tratto interessato dai lavori, è stato istituito anche un divieto di sosta con rimozione.

Il divieto riguarda il segmento compreso tra corso Mazzini e il civico 25 di via Monelli, esclusivamente sul lato sinistro della carreggiata per i veicoli che procedono in direzione del cimitero.

Anche questa disposizione resterà attiva dal 22 luglio al 31 ottobre 2026, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e consentire il corretto svolgimento delle operazioni.

Possibili disagi per automobilisti e residenti

La modifica temporanea della circolazione potrebbe comportare alcuni disagi per residenti, automobilisti e utenti diretti verso la zona del cimitero. Si invita pertanto la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica installata e a utilizzare percorsi alternativi durante il periodo dei lavori.

L’Amministrazione comunale raccomanda inoltre agli automobilisti di rispettare i divieti previsti, soprattutto per evitare la rimozione dei veicoli nelle aree interessate dal provvedimento.

Viabilità sotto osservazione fino alla conclusione degli interventi

La durata della chiusura, fissata fino al 31 ottobre, potrà essere eventualmente modificata in base all’effettivo avanzamento delle opere. La situazione della viabilità nella zona di via Monelli sarà quindi monitorata durante tutte le fasi del cantiere.

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