Dal salvataggio alla prevenzione: a Marina di Modica una giornata per imparare che il mare non va mai sottovalutato

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Le immagini dei salvataggi avvenuti nelle ultime ore lungo il litorale ibleo hanno riportato all’attenzione un tema fondamentale: in mare bastano pochi istanti perché una giornata di relax si trasformi in una tragedia. Ed è proprio in momenti come questi che iniziative dedicate alla prevenzione assumono un valore ancora più importante.

Nei giorni scorsi, sulla spiaggia di Marina di Modica, si è svolta una giornata interamente dedicata alla sicurezza in acqua e alla diffusione delle tecniche di soccorso, organizzata dal Comune di Modica nell’ambito delle attività di sensibilizzazione rivolte a residenti e turisti.

L’iniziativa, promossa dalla Foundation for Environmental Education (FEE), ha coinvolto gli operatori del 118, la Guardia Costiera, gli assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari e i volontari della Misericordia, che hanno lavorato insieme per mostrare al pubblico come funziona la macchina dei soccorsi quando ogni secondo può fare la differenza.

Durante la mattinata sono state effettuate tre simulazioni particolarmente significative: il recupero di un bagnante con politrauma in acqua, l’intervento su una persona colpita da arresto cardiaco in ambiente acquatico e una simulazione di annegamento seguita dalle manovre di rianimazione.

Quest’ultimo scenario ha permesso di ripercorrere tutte le fasi della cosiddetta “catena del soccorso”: dall’allarme al recupero del paziente, dalle manovre salvavita fino al trasferimento in ambulanza verso il presidio ospedaliero, effettuato dai volontari della Misericordia.

Le dimostrazioni hanno richiamato numerosi bagnanti e turisti, incuriositi dall’attività e consapevoli, forse più di prima, di quanto sia importante conoscere i comportamenti corretti da adottare in mare.

Una consapevolezza resa ancora più attuale dai diversi interventi di soccorso registrati negli ultimi giorni sulle spiagge della provincia di Ragusa, dove l’intervento tempestivo dei bagnini e dei soccorritori ha consentito, in più occasioni, di strappare persone al mare.

Il messaggio emerso dalla giornata di Marina di Modica è chiaro: la prevenzione resta il primo strumento per salvare vite umane. Rispettare le bandiere di segnalazione, evitare di entrare in acqua quando il mare è agitato, non sopravvalutare le proprie capacità natatorie e chiamare immediatamente i soccorsi in caso di difficoltà sono comportamenti che possono fare la differenza.

L’iniziativa ha inoltre evidenziato il valore della collaborazione tra istituzioni, personale sanitario, Guardia Costiera, assistenti bagnanti e volontari del soccorso, una rete che ogni estate garantisce sicurezza sulle spiagge del territorio e che, troppo spesso, entra in azione lontano dai riflettori, quando qualcuno lotta tra la vita e la morte

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