La beffa delle accise in Sicilia: lo sconto da 17 centesimi non arriva alla pompa

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Il taglio delle accise sul gasolio da 17 centesimi deciso dal Governo non avrebbe prodotto, almeno per ora, l’effetto atteso sui prezzi alla pompa. In Sicilia il ribasso registrato negli ultimi giorni si ferma a 9,7 centesimi di euro al litro, un valore inferiore rispetto alla riduzione fiscale annunciata.

A denunciarlo è il Codacons, che ha analizzato i dati regionali diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e ha annunciato un esposto all’Antitrust e alla Procura della Repubblica per verificare eventuali responsabilità lungo la filiera dei carburanti.

In Sicilia il gasolio passa da 2,220 a 2,123 euro al litro

Secondo le rilevazioni del Codacons, il prezzo medio del diesel sulla rete ordinaria siciliana è passato dai 2,220 euro al litro del 27 luglio ai 2,123 euro del 29 luglio. Il calo complessivo è quindi di 9,7 centesimi, a fronte di una riduzione delle accise pari a 17 centesimi.

La Sicilia si colloca tra le regioni dove il ribasso è stato più contenuto. Il calo maggiore è stato registrato in Friuli Venezia Giulia, con una riduzione di 13,2 centesimi, e in Liguria, con 13 centesimi in meno. All’opposto, la Campania ha registrato la diminuzione più bassa, con appena 6,6 centesimi.

Il Codacons: “Lo sconto fiscale non viene trasferito completamente agli automobilisti”

Secondo l’associazione dei consumatori guidata dal segretario nazionale Francesco Tanasi, il mancato trasferimento totale dello sconto sulle accise rappresenterebbe un problema per milioni di automobilisti italiani.

Il Codacons sostiene che la riduzione del prezzo del gasolio alla pompa dovrebbe riflettere integralmente il taglio fiscale deciso dall’esecutivo e ha quindi deciso di presentare un esposto affinché vengano accertate eventuali irregolarità nella formazione dei prezzi.

Nel mirino dell’associazione ci sarebbe l’intera filiera dei carburanti, dalla distribuzione alla vendita finale, con l’ipotesi di una possibile fattispecie di truffa aggravata da verificare da parte delle autorità competenti.

Il petrolio scende, ma il prezzo del diesel resta alto

Il mancato calo dei prezzi arriva in un momento in cui anche le quotazioni internazionali del petrolio hanno registrato una diminuzione. Il Brent è sceso sotto quota 83 dollari al barile, un elemento che secondo il Codacons avrebbe dovuto favorire ulteriori riduzioni del costo dei carburanti.

Nonostante questo, il prezzo medio nazionale del gasolio sulla rete ordinaria è passato da 2,1859 euro al litro del 27 luglio a 2,0734 euro del 29 luglio, con una diminuzione complessiva di 11,3 centesimi.

Autostrade ancora più lente nel recepire il ribasso

Ancora più contenuta la riduzione registrata sulle autostrade italiane. Qui il gasolio è passato da 2,255 euro al litro a 2,169 euro, con un calo di appena 8,6 centesimi.

Un dato che conferma, secondo il Codacons, una situazione di forte differenziazione territoriale e una mancata uniformità nell’applicazione degli effetti del taglio delle accise.

Gli automobilisti siciliani attendono il pieno effetto della riduzione

Per gli automobilisti siciliani la questione resta particolarmente sentita, considerando che il costo dei carburanti continua a incidere pesantemente sui bilanci familiari e sulle attività economiche.

La richiesta del Codacons è ora quella di fare chiarezza sui meccanismi che determinano il prezzo finale del carburante e verificare se il beneficio fiscale deciso dal Governo sia stato effettivamente trasferito ai consumatori.

L’attenzione resta quindi puntata sui prossimi giorni, quando sarà possibile capire se il mercato recepirà ulteriormente il taglio delle accise o se il divario tra riduzione fiscale e prezzo alla pompa resterà invariato.

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