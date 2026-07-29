Incendio nella notte alla Repack di Santa Croce Camerina: distrutto il deposito, salvo il capannone produttivo

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Un vasto incendio si è sviluppato nella notte all’interno della Repack Srl, azienda specializzata nella produzione di imballaggi in cartone per il settore ortofrutticolo, lungo la strada provinciale 85.

L’allarme è scattato alle 00.25, quando la sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha disposto l’immediato invio di due squadre: una dalla sede centrale di Ragusa e l’altra dal distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Santa Croce Camerina.

L’intervento si è rivelato particolarmente delicato. Le fiamme avevano già interessato il deposito dell’azienda e minacciavano di propagarsi al capannone destinato alla lavorazione. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, il rogo è stato circoscritto, evitando che l’incendio coinvolgesse anche la struttura produttiva, con conseguenze ben più gravi.

Le fiamme hanno inoltre lambito alcune serre situate nelle vicinanze dello stabilimento.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Santa Croce Camerina, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le cause dell’incendio. Gli investigatori stanno acquisendo e visionando le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dell’azienda per verificare l’origine del rogo.

Nelle prime ore della mattinata i Vigili del Fuoco erano ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento degli ultimi focolai e nella messa in sicurezza dell’area.

Il bilancio dei danni è pesante: il deposito interessato dall’incendio e la struttura metallica che lo ospitava risultano ormai completamente inutilizzabili. Restano da accertare le cause che hanno provocato il rogo.

© Riproduzione riservata