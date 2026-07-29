Mister Auricchio apre le porte di AFIDOP al Ragusano DOP: Ragusa entra nella grande rete dei formaggi certificati

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È il volto di AFIDOP a dare il valore istituzionale alla nuova sfida del Ragusano DOP. A Ragusa Ibla, nel cuore della manifestazione We-Cheese – Il Ragusano DOP e i formaggi iblei, il presidente Antonio Auricchio ha celebrato l’avvio del percorso che porterà il Consorzio di Tutela del Ragusano DOP a entrare nell’Associazione Formaggi Italiani DOP e IGP, rafforzando il fronte comune delle eccellenze casearie italiane.

Una scelta che, nelle parole di Auricchio, non rappresenta soltanto un ingresso formale, ma un passaggio strategico per dare maggiore forza alle produzioni certificate, unire le esperienze dei diversi Consorzi e aumentare la capacità di promozione del Made in Italy agroalimentare.

Auricchio: “Il Ragusano DOP è un valore aggiunto per AFIDOP”

Il presidente di AFIDOP ha accolto con particolare soddisfazione la decisione del Consorzio ragusano, sottolineando il valore di una denominazione che racchiude storia, territorio e qualità.

«Siamo particolarmente soddisfatti della scelta del Consorzio di Tutela del Ragusano DOP di entrare a far parte di AFIDOP – ha dichiarato Antonio Auricchio –. L’ingresso di una DOP simbolo della tradizione casearia siciliana rappresenta un importante valore aggiunto per la nostra associazione e rafforza ulteriormente la rappresentanza delle eccellenze casearie italiane».

Parole che segnano una precisa direzione: fare squadra per affrontare le sfide di un mercato sempre più competitivo e difendere il valore delle produzioni autentiche.

Da Ragusa Ibla il messaggio di unità del comparto caseario

La presenza di Auricchio a We-Cheese ha rappresentato un momento centrale della manifestazione dedicata ai formaggi degli Iblei.

Il presidente AFIDOP ha partecipato al confronto dedicato al ruolo delle DOP casearie e alle prospettive future del settore, ribadendo la necessità di una collaborazione sempre più stretta tra produttori, Consorzi e istituzioni.

Secondo Auricchio, eventi come quello di Ragusa dimostrano come la valorizzazione delle denominazioni passi dalla capacità dei territori di raccontarsi e costruire relazioni solide.

La strategia AFIDOP: proteggere identità e qualità

Al centro dell’intervento del presidente AFIDOP c’è il tema della tutela delle produzioni certificate.

In un mercato dove cresce la richiesta di prodotti identitari e di qualità, il sistema delle DOP italiane punta a rafforzare la propria presenza attraverso una maggiore collaborazione.

Il Ragusano DOP entra così in un percorso che mira a valorizzare non solo il prodotto, ma anche il patrimonio culturale che lo accompagna: gli allevamenti, i casari, le tecniche tradizionali e il legame con il territorio ibleo.

Auricchio visita i luoghi della produzione ragusana

La presenza del presidente AFIDOP a Ragusa non si è limitata agli appuntamenti istituzionali.

Nel programma della visita sono previsti incontri con altre realtà DOP siciliane e visite ad alcuni caseifici del territorio, per conoscere da vicino il lavoro dei produttori e rafforzare il dialogo tra le diverse filiere.

Un confronto diretto che punta a creare nuove sinergie e a promuovere il sistema dei formaggi italiani certificati anche sui mercati esteri.

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