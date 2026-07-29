Tentata estorsione aggravata e lesioni personali aggravate per il pestaggio di Donnalucata: 5 arresti. VIDEO

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Cinque arresti nello Sciclitano: si tratterebbe, in base alle indagini svolte dai carabinieri della Compagnia di Modica e coordinate dalla Procura della Repubblica di Ragusa, di 5 soggetti, gravemente indiziati, quali mandanti ed esecutori materiali, dei reati di tentata estorsione in concorso aggravata e lesioni personali aggravate in concorso. Era accaduto a Donnalucata, nello Sciclitano, il 3 febbraio del 2026. Un pestaggio brutale in strada ai danni di un pensionato 72enne per un presunto debito di 24.000 euro, disconosciuto dalla vittima e che il gruppo pretendeva. L’attività investigativa, condotta con indagini tecniche e di tipo tradizionale, ha consentito di ricostruire il movente e il contesto dal quale nasceva l’atto estorsivo. I particolari dell’operazione verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 al Palazzo di Giustizia, alla presenza del Procuratore della Repubblica di Ragusa.

Pestaggio a Donnalucata: un uomo picchiato da tre persone. E’ finito in ospedale – Ragusa Oggi

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