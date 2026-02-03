Pestaggio a Donnalucata: un uomo picchiato da tre persone. E’ finito in ospedale

La vittima è un uomo di 70 anni, sciclitano abitante nella borgata di Donnalucata dove è avvenuta l’aggressione. Un’aggressione di cui si sono resi protagonisti tre uomini che hanno raggiunto l’uomo in via Roba delle Navi, la strada in cui si trovava il vecchio mercato ortofrutticolo, e lo hanno picchiato selvaggiamente. Il personale di soccorso del 118, chiamato sul posto allertati dopo l’azione criminale, ha portato la vittima al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica.

Non si conoscono, al momento, le condizioni del malcapitato. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Comando di Polizia Locale di Scicli. Sono loro che stanno rilevando l’atto delinquenziale che potrebbe essere interpretato come una rissa ma anche come pestaggio, nel caso specifico per i tempi dell’aggressione risultata decisa e veloce.

Si cerca di capire se ci sono stati testimoni oculari presenti al momento in cui l’uomo è stato picchiato duramente dalle tre persone. Nel caso in cui non si dovessero trovare testimoni, potranno essere di aiuto le riprese delle telecamere di videosorveglianza visto che in questa zona commercianti e privati si sarebbero dotati di attrezzature di vigilanza in ragione del fatto che via Roba delle Navi si trova nella parte alta della borgata sciclitana. Le indagini mirano ad individuare le tre persone che hanno picchiato il settantenne ed a scoprire il motivo che ha “suggerito” la spedizione punitiva. foto di repertorio



