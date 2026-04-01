Bibbia Expo a Ragusa: quattro giorni tra storia, fede e cultura

Ragusa si prepara ad accogliere uno degli eventi culturali più suggestivi della stagione primaverile. Dal 9 al 12 aprile torna in città la Bibbia Expo, la mostra storico-culturale itinerante che attraversa l’Italia portando i visitatori in un viaggio lungo oltre 3000 anni di storia. L’iniziativa, promossa dalla Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno e dalla Società Biblica in Italia, sarà ospitata nei locali della chiesa avventista di via Australia, con inaugurazione prevista per il 9 aprile alle ore 18.

Per quattro giorni, cittadini, famiglie e studenti potranno immergersi in un percorso affascinante dedicato alla Bibbia, con orari di visita dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Un’esperienza pensata per essere accessibile a tutti, arricchita dalla presenza di guide esperte che accompagneranno i visitatori alla scoperta dei contenuti e delle curiosità legate al mondo biblico.

Un viaggio immersivo tra i simboli della tradizione biblica

La mostra si distingue per la capacità di trasformare il racconto biblico in un’esperienza concreta e visiva. Attraverso ricostruzioni fedeli e dettagliate, i visitatori potranno osservare da vicino alcuni dei simboli più iconici della tradizione, come l’Arca di Noè e l’Arca dell’Alleanza, fino ad arrivare alle riproduzioni del Santuario ebraico e degli arredi del Tempio di Gerusalemme.

Particolarmente significativa è anche la presenza dei Rotoli di Qumran, testimonianza straordinaria della trasmissione dei testi sacri nel corso dei secoli. A completare il percorso, antiche versioni della Bibbia, alcune delle quali di grande valore storico, offrono uno sguardo diretto sull’evoluzione di uno dei testi più influenti della civiltà occidentale.

Un evento che attraversa la Sicilia e coinvolge il territorio

La tappa di Ragusa rappresenta un momento centrale di un tour che da mesi sta toccando diverse città italiane. In Sicilia la mostra ha già registrato grande interesse a Gela, Palermo e Monreale, confermando un forte richiamo per il pubblico.

Dopo Ragusa, la Bibbia Expo proseguirà verso Lentini, Santa Margherita di Belice, Augusta e Catania, prima di lasciare l’isola e raggiungere Forlì, continuando il suo percorso nel resto della penisola.

Un’opportunità culturale per la città

A sottolineare il valore dell’iniziativa è Daniele Passaretta, responsabile della comunità avventista di Ragusa, che evidenzia come l’obiettivo della mostra sia quello di rendere la conoscenza della Bibbia accessibile e coinvolgente per tutti, mettendone in luce il profondo impatto sulla cultura, sull’arte e sulla spiritualità.

In un contesto urbano sempre più attento alla proposta culturale, la mostra si inserisce come un’occasione di incontro e riflessione, capace di attrarre non solo credenti ma anche curiosi e appassionati di storia. La Bibbia, infatti, rappresenta un pilastro fondamentale delle culture mediterranee e continua ancora oggi a influenzare linguaggi, tradizioni e visioni del mondo.

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