Mini stagione culturale a Scicli: arrivano Franco, Calaciura e Bignardi

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Mini stagione che và a confermare il ruolo di traino culturale in una città dove la sete di conoscenza e di rapporti con la scrittura ha inciso nella sua crescita. Ancora una volta la scenografia è la stessa: il quadrilatero di piazza Busacca dove insiste l’ex convento del Carmine sede del MACC, il Museo di arte contemporanea sede in questi mesi della mostra di richiamo internazionale con opere di Giorgio De Chirico, il palazzo Scimone dove nei bassi ha trovato casa da alcuni mesi la libreria Mondadori Bookstore Scicli, il palazzo Busacca ed il palazzo Maria.

Tre eventi culturali per una mini stagione a giugno.

A promuoverli la libreria Mondadori Bookstore Scicli già a partire dal 4 giugno per proseguire il 10 ed il 15 dello stesso mese. Il 4 giugno incontro con l’autore, Massimo Franco, ed il suo libro “Papi, dollari e guerre”. Modera il giornalista Salvatore Cannata; il 10 giugno arriva Giosuè Calaciura con il suo “L’Ammiraglio” che dialogherà con Francesco Terracina, giornalista dell’Ansa e scrittore; il 15 giugno appuntamento con Daria Bignardi ed il libro “Nostra solitudine”, modera i lavori la giornalista Marianna Triberio. Gli eventi godono del patrocinio del Comune di Scicli, dell’Assessorato alla cultura retto da Giuseppe Mariotta. Inizio serata alle 20,30.

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