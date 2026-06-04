Carmelo Cappello nuovamente protagonista a Ragusa: restauri, nuove opere e spazi espositivi nel cuore della città

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RAGUSA – Una serata dedicata all’arte, alla memoria e alla valorizzazione del patrimonio culturale cittadino. Si è svolta ieri sera, mercoledì 3 giugno, in Piazza Matteotti e al Palazzo di Città, la manifestazione “Carmelo Cappello – Passato, presente e futuro”, promossa dal Comune di Ragusa per celebrare il grande maestro ragusano attraverso la consegna ufficiale delle opere restaurate e la presentazione del progetto dei nuovi spazi espositivi destinati ad accogliere la Civica Raccolta a lui dedicata.

L’iniziativa ha richiamato cittadini, appassionati d’arte e rappresentanti delle istituzioni, offrendo l’occasione per riscoprire l’eredità artistica di uno dei più importanti scultori siciliani del Novecento e per condividere il percorso di valorizzazione del patrimonio culturale cittadino.

Ad aprire la serata sono stati i saluti istituzionali del sindaco Peppe Cassì, del sovrintendente Antonino De Marco, dell’assessore al Centro storico Giovanni Gurrieri e di Alfredo Cappello per l’Archivio Carmelo Cappello.

“Restituire alla fruizione pubblica le opere restaurate di Carmelo Cappello – ha dichiarato il sindaco Cassì – non significa soltanto preservare la memoria di un illustre concittadino, ma anche riaffermarne l’identità artistica nel cuore di Ragusa”. Il primo cittadino ha inoltre sottolineato la scelta di collocare la collezione nei locali al piano terra del Palazzo Municipale, un tempo sede dell’Anagrafe, con l’obiettivo di accogliere la raccolta “nella casa di tutti i ragusani” e creare una continuità ideale con le opere presenti nella vicina piazza.

Nel corso dell’evento sono stati illustrati i diversi interventi realizzati grazie alla collaborazione tra istituzioni, scuole, associazioni e professionisti del territorio. Il Rotary Club Ragusa Hybla Heraea ha presentato il progetto di recupero del bassorilievo cittadino, mentre gli studenti e i docenti del Liceo Artistico Galileo Ferraris hanno raccontato il lavoro svolto sulla Fontana della Rinascita, arricchito dalla proiezione del documentario realizzato dall’Ecomuseo CARAT.

Particolare attenzione è stata dedicata al futuro della Civica Raccolta. L’architetto Fabrizio Occhipinti Amato e l’esperta alla Cultura Clorinda Arezzo hanno illustrato il progetto dei nuovi spazi espositivi che sorgeranno proprio nel cuore del centro storico, con gli approfondimenti tecnici della restauratrice Amalia Criscione e dell’architetto Emanuele Leggio.

“Il progetto con cui la Civica Raccolta vivrà all’interno del Palazzo di Città – ha spiegato l’assessore Gurrieri – rappresenta una scelta strategica che si inserisce in una più ampia visione di rivitalizzazione del centro storico, trasformando le sedi istituzionali in luoghi culturali aperti e dinamici”.

La serata ha segnato un importante passo avanti nel percorso di tutela e valorizzazione dell’opera di Carmelo Cappello, rafforzando il legame tra la città e uno dei suoi artisti più rappresentativi e ponendo le basi per una nuova fruizione del patrimonio culturale nel cuore di Ragusa.

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