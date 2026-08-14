Ancora disagi per i viaggiatori: aeroporto di Catania chiuso fino alle 15 di domani. Riparte Comiso

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Non c’è ancora una data certa per la ripresa della piena operatività dell’aeroporto di Catania. L’ultimo aggiornamento diffuso da SAC, la società di gestione degli scali di Catania e Comiso, comunica infatti che la chiusura degli spazi aerei di Catania è stata prorogata fino alle ore 15 di domani, sabato 15 agosto.

Una decisione legata all’attività eruttiva dell’Etna e alle conseguenti condizioni di sicurezza per il traffico aereo. SAC chiarisce però che non è possibile indicare né ipotizzare una data certa per la ripresa dell’operatività, perché il quadro può cambiare rapidamente in relazione all’evoluzione dell’attività vulcanica e alle condizioni meteorologiche.

La notizia positiva arriva invece dal Pio La Torre di Comiso. Dopo la sospensione delle attività di volo provocata dalla contaminazione dell’infrastruttura dovuta alla cenere e ai materiali prodotti dall’attività eruttiva dell’Etna, alle 18 di oggi è stata ripristinata l’operatività dello scalo.

Comiso torna così a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per la gestione dell’emergenza e per alleggerire, almeno in parte, la pressione sul sistema aeroportuale siciliano.

La situazione resta comunque estremamente dinamica. Nel corso della giornata l’operatività dell’aeroporto di Catania è stata condizionata dalle restrizioni disposte per garantire la sicurezza della navigazione aerea.

Per migliaia di passeggeri alle prese con gli spostamenti del Ferragosto, dunque, l’incertezza resta alta. SAC invita a non fare affidamento su informazioni non ufficiali e a verificare direttamente con le compagnie aeree lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto.

L’Etna continua a condizionare pesantemente la mobilità da e per la Sicilia e, con il traffico di Ferragosto ai massimi livelli, il sistema aeroportuale dell’Isola resta sotto pressione.

Per Catania, quindi, si va avanti di proroga in proroga. Per Comiso, invece, arriva la ripartenza. Ma l’evoluzione dell’Etna potrebbe cambiare nuovamente lo scenario nelle prossime ore.

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