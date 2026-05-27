Comiso, Ragusa e Scicli: si inaugurano i nuovi Ospedali di Comunità

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

La sanità del territorio ibleo compie un nuovo passo nel rafforzamento dell’assistenza territoriale con l’inaugurazione dei tre Ospedali di Comunità realizzati a Comiso, Ragusa e Scicli nell’ambito degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Le cerimonie inaugurali si svolgeranno venerdì 29 maggio con tre appuntamenti distinti: alle 9.30 a Comiso presso l’ospedale “Regina Margherita”, alle 11 a Ragusa presso il P.O. “Maria Paternò Arezzo” e alle 12.30 a Scicli presso il padiglione N del “Busacca”, alla presenza delle istituzioni locali e della Direzione strategica dell’ASP.

Gli Ospedali di Comunità rappresentano uno degli elementi centrali della riforma dell’assistenza territoriale prevista dal Decreto Ministeriale 77 del 2022. Si tratta di strutture intermedie dedicate a pazienti che necessitano di cure a bassa intensità clinica, collocate tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, con l’obiettivo di garantire percorsi assistenziali più appropriati e ridurre gli accessi impropri ai reparti ospedalieri e ai Pronto soccorso.

L’accesso alle strutture avviene su proposta dei medici di medicina generale, dei medici ospedalieri in fase di dimissione, del Pronto soccorso o degli specialisti, previa valutazione dell’appropriatezza del ricovero. All’interno operano équipe multidisciplinari composte da medici, infermieri, operatori socio-sanitari e fisioterapisti, in stretta integrazione con i servizi territoriali.

A Comiso, l’Ospedale di Comunità è stato realizzato al piano terra del presidio “Regina Margherita” con un investimento PNRR di 2.275.997 euro. La struttura si sviluppa su circa 750 metri quadrati e dispone di 20 posti letto, con camere singole e doppie, aree per la degenza, spazi per i visitatori, ambulatori e locali per il personale sanitario, oltre al completo rifacimento degli impianti e degli ambienti interni.

A Ragusa, la nuova struttura è stata ricavata all’interno del P.O. “Maria Paternò Arezzo” con un intervento da 2.461.092 euro su circa 1.100 metri quadrati. Qui sono state realizzate due aree distinte, una dedicata alla degenza con 20 posti letto e una destinata all’accoglienza e alla riabilitazione, con palestra, ambulatori, spazi per fisioterapia e servizi per il supporto psicologico e sociale.

A Scicli, l’Ospedale di Comunità è stato invece collocato al secondo piano del padiglione N del P.O. “Busacca”, con un investimento di 2.216.318 euro e una superficie analoga di circa 1.100 metri quadrati. Anche in questo caso sono stati realizzati 20 posti letto e spazi dedicati a degenza, accoglienza e attività assistenziali, insieme a un importante intervento di ristrutturazione e adeguamento impiantistico.

© Riproduzione riservata