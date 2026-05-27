La sanità del territorio ibleo compie un nuovo passo nel rafforzamento dell’assistenza territoriale con l’inaugurazione dei tre Ospedali di Comunità realizzati a Comiso, Ragusa e Scicli nell’ambito degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le cerimonie inaugurali si svolgeranno venerdì 29 maggio con tre appuntamenti distinti: alle 9.30 a Comiso presso l’ospedale […]
Libri e fotografie al “Vitaliano Brancati” di Scicli
27 Mag 2026 13:25
E’ attesa per domani, alle 18.30 nella sede di via Aleardi del movimento culturale “Vitaliano Brancati”, la presentazione del libro “Oltre – al di là dei limiti”” di Carmen Dollo, Ianieri Editore. Sarà il giornalista e storico Saro Distefano a dialogare con l’autrice. Quello di Carmen Dollo è un libro di racconti. “Un pittore spagnolo e uno scultore tedesco del Rinascimento, una giovane santa Lucia pellegrina alla tomba di sant’Agata, un monaco buddista giapponese, un ingegnere veronese, papa Pio XII e Gilles, bambino francese di cinque anni. Quale invisibile fil rouge tiene unite le loro storie avvenute in tempi e luoghi così differenti? – sono le anticipazioni del libro – il fil rouge è l’essersi spinti oltre, al di là dei limiti dell’intelligenza, della volontà, dell’arte e della sapienza della vita ordinaria”. Sempre nella sede del “Vitaliano Brancati” è in corso una mostra fotografica di Antonio Raciti dal titolo “Ketsia…la sua voce”. L’appuntamento è a cura dell’Associazione Filotea impegnata nell’ospitalità ed il recupero dei minori migranti che arrivano sul territorio.
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