Orgoglio Comiso: Davide Rosano dirige il nuovo fashion film mondiale di Fendi Cruise 2027. VIDEO

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Il nuovo fashion film della campagna Fendi Cruise 2027 porta la firma di Davide Rosano, regista venticinquenne originario di Comiso (Ragusa). Dopo essersi affermato nel panorama fashion attraverso collaborazioni con brand internazionali come Valentino, Gucci e Bvlgari ecc.

Rosano firma quello che rappresenta uno dei progetti più rilevanti del suo percorso creativo da regista: un film di tre minuti che, in un settore abituato a una durata media di circa un minuto, amplia i tempi del racconto e lascia spazio a una narrazione più stratificata, atmosferica e cinematografica.

Come una fiaba sospesa tra sogno e architettura, Fendi presenta Beyond the Mirror / Oltre lo specchio, il nuovo fashion film diretto da Davide Rosano, uscito il 27 maggio su tutti i canali ufficiali del brand e distribuito worldwide. Il film accompagna la prima Cruise collection di Maria Grazia Chiuri attraverso una figura immaginata, una Suzie contemporanea ispirata alla protagonista di Histoire d’Eau di Jacques de Bascher, che si muove lentamente all’interno di un edificio razionalista romano del Novecento. Uno spazio austero, pensato per catturare il movimento della luce, dove vuoto e materia, geometria e silenzio convivono in un dialogo costante. Gli abiti, così come i corpi che li indossano, diventano parte di questo paesaggio immobile e febbrile, astratto ma intensamente reale.

Prodotto da MAI Production e realizzato con il contributo di circa 80 professionisti, il progetto si sviluppa come un racconto visivo sospeso, enigmatico e immersivo, capace di tradurre l’identità del brand in un linguaggio cinematografico personale e distintivo.

Girato all’Accademia Belgica di Roma, il film si muove in un universo visivo in bilico tra sogno e mistero, dove la fotografia e la musica giocano un ruolo centrale nella costruzione dell’atmosfera. Il lavoro sonoro, firmato da Peppe Senia e Lele Senia (Btween), entrambi originari di Comiso come il regista, contribuisce in maniera determinante a rafforzare la dimensione emotiva del progetto, accompagnando le immagini con una tensione elegante e ipnotica.

Per Davide Rosano, Beyond the Mirror / Oltre lo specchio rappresenta un passaggio importante del proprio percorso: un lavoro che incontra pienamente la sua sensibilità estetica e narrativa, trovando una naturale coerenza con il suo linguaggio onirico. A fare la differenza è anche la durata del film, una campagna estesa di tre minuti che gli ha permesso di sviluppare un racconto più ampio e articolato rispetto ai formati più brevi, offrendo maggiore spazio alla costruzione di un immaginario e alla stratificazione delle emozioni.

La regia si concentra su un approccio visivo misterioso, in cui ogni elemento, dalla messa in scena alla luce, dal ritmo al suono, concorre a costruire una percezione rarefatta e suggestiva. Beyond the Mirror / Oltre lo specchio si inserisce così nel percorso di Rosano come un’opera che unisce visione autoriale e sensibilità fashion, confermando una ricerca che guarda al cinema come spazio di evocazione più che di semplice rappresentazione.

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