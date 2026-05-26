“A Tutto Volume”: Pacifico apre il festival con un omaggio a Ornella Vanoni. Ecco tutti gli autori

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Ragusa si prepara a trasformarsi ancora una volta in un grande palcoscenico culturale diffuso con la diciassettesima edizione di “A Tutto Volume – Libri in festa”, in programma dall’11 al 14 giugno. Il festival, tra i più importanti appuntamenti letterari del Sud Italia, animerà il centro storico della città con incontri, spettacoli, musica e divulgazione, richiamando ogni anno oltre 25.000 partecipanti da tutta Italia.

L’apertura sarà affidata a Pacifico, che giovedì 11 giugno inaugurerà la manifestazione alla Rotonda sul Mare di Marina di Ragusa con l’anteprima dello spettacolo “Diario sentimentale di una donna libera”, un omaggio narrativo e musicale a Ornella Vanoni. Un racconto intimo e musicale che intreccia parole, ricordi e brani storici della grande artista italiana, accompagnato dalla voce di Elisa Parmigiani e dal pianoforte di Carlo Gaudiello.

Il festival, ideato da Alessandro Di Salvo e diretto insieme ad Antonio Pascale, Massimo Polidoro e Paolo Verri, si conferma un punto di riferimento nazionale per la divulgazione culturale e la letteratura contemporanea, trasformando Ragusa in un laboratorio aperto di idee e confronto.

Tra gli ospiti più attesi di questa edizione spicca lo scrittore francese Olivier Norek, che presenterà per la prima volta in Italia il romanzo storico “I guerrieri d’inverno”, già successo internazionale con oltre 400.000 copie vendute e vincitore di prestigiosi riconoscimenti letterari. Il libro, ambientato durante la guerra tra Unione Sovietica e Finlandia nel 1939, racconta la resistenza del popolo finlandese attraverso la figura del leggendario cecchino Simo Häyhä.

La chiusura del festival, domenica 14 giugno in Piazza Duomo, sarà affidata a Serena Dandini e Gherardo Colombo, protagonisti di un incontro dedicato agli 80 anni della Repubblica Italiana. L’evento sarà arricchito dai disegni dal vivo dell’illustratore Angelo Ruta e dalla presentazione del nuovo libro della Dandini, “Paura non abbiamo. Le donne che hanno fatto la Repubblica”, dedicato alle Madri costituenti e al ruolo delle donne nella storia democratica italiana.

Nel corso dei quattro giorni, Ragusa ospiterà un ricco programma articolato in sezioni tematiche che spaziano dalla saggistica alla scienza, dalla narrativa alla divulgazione digitale, fino alla storia e alle biografie dei grandi protagonisti del passato e del presente. Un format che punta a rendere la cultura accessibile e partecipata, trasformando la città in un vero e proprio laboratorio urbano del sapere.

Tra gli autori confermati figurano nomi di primo piano della cultura e del giornalismo italiano, da Stefania Andreoli a Vito Mancuso, da Dario Bressanini a Gianni Riotta, fino a Vittorio Emanuele Parsi e Mariangela Pira, a conferma della dimensione nazionale e internazionale della manifestazione.

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