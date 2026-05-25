Nuovo importante incarico all’ospedale “Maggiore” di Modica. Il dottor Guglielmo Piccione è stato nominato direttore della U.O.C. Cardiologia della struttura sanitaria modicana. L’incarico, della durata di cinque anni, è stato conferito al termine della procedura pubblica per titoli e colloquio, premiando un percorso professionale caratterizzato da competenza, esperienza e profondo radicamento nel territorio. La nomina […]
Formazione e tutela delle tartarughe Caretta caretta: Ragusa si prepara alla nuova stagione di nidificazione
25 Mag 2026 10:24
Ad organizzazione il corso di informazione e di formazione per volontari custodi di nidi di tartarughe caretta caretta sono stati RagusAttiva e WWF Sicilia. Nella giornata internazionale delle tartarughe marine, che cade il 23 maggio di ogni anno, Ragusa si è mobilitata avviando le conoscenze per accogliere le nodificazioni tanto attese sulle spiagge iblee. Da cinque anni il fenomeno si è presentato con puntualità: il 23 maggio del 2020 un primo nido nella spiaggia di Randello nel Ragusano; il 25 maggio 2021 un nido ad Avola; il 23 maggio del 2023 a Pachino; il 23 maggio 2024 un nido a Portopalo di Capopassero; il 22 maggio 2025 due nidi a Marsala. Queste le date che aprivano le nidificazioni italiane nella penisola partendo dalla Sicilia in concomitanza con la giornata internazionale delle tartarughe che ricade il 23 maggio. “Noi siamo pronti a custodire i nuovi tesori, come ogni anno” – commenta la biologa Oleana Prato che, negli anni, è stata da esempio nella cura e nelle attenzioni a quella realtà naturale che è la nidificazione delle mamme tartarughe caretta-caretta. Il corso di formazione ha permesso di avvicinare i volontari ad un fenomeno di grande pregio e di grande curiosità.
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