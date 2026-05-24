Un 21enne è in prognosi riservata dopo grave incidente vicino Modica. E’ stato trasportato d’urgenza a Vittoria

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Si è appreso soltanto nelle ultime ore i dettagli del grave incidente avvenuto sabato lungo la strada Cava Ispica–Modica, in contrada Crocevie Ciancia, dove un giovane di 21 anni è rimasto seriamente ferito in un sinistro autonomo.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto, avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli, è apparso fin da subito di particolare violenza, rendendo necessario l’intervento immediato dei sanitari del 118 e della polizia locale, impegnata nei rilievi e nella gestione del traffico.

Le condizioni del giovane sono apparse critiche già al momento del soccorso inizialmente a Modica. Come riporta Rtm, dopo il primo ricovero, i medici hanno disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Vittoria, struttura specializzata nella gestione dei traumi più complessi.

Gli esami clinici successivi hanno confermato la gravità del quadro: il 21enne ha riportato una frattura alla base cranica, una lesione particolarmente delicata che ha portato i sanitari a mantenere la prognosi riservata.

Il sinistro si è verificato lungo un tratto della Cava Ispica già noto per la sua pericolosità e oggetto in passato di segnalazioni per le condizioni della viabilità. Ricerca fotograsfica di Franco Assenza

© Riproduzione riservata