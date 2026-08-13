A Pozzallo occupati abusivamente 130 metri di arenile: denunciato il responsabile e sequestrati 21 ombrelloni

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Una porzione di spiaggia libera trasformata, senza autorizzazione, in un’area destinata al noleggio di attrezzature balneari. È quanto accertato dalla Guardia Costiera di Pozzallo nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026”, durante un controllo effettuato nella mattinata dell’8 agosto lungo il Lungomare Pietre Nere.

I militari hanno individuato circa 130 metri quadrati di arenile demaniale occupati abusivamente, adiacenti a uno stabilimento balneare ma esterni alla superficie regolarmente assentita in concessione. Sull’area erano stati sistemati 21 dispositivi tra ombrelloni e lettini, pronti per essere destinati al noleggio alla clientela dello stabilimento.

Occupati 130 metri quadrati di spiaggia libera

L’intervento della Guardia Costiera ha consentito di accertare quella che, secondo quanto rilevato durante il controllo, si configurava come un’estensione di fatto dell’area concessa, sottraendo spazio alla libera fruizione di cittadini e turisti.

A seguito degli accertamenti, il responsabile dello stabilimento balneare è stato deferito all’Autorità giudiziaria competente. Il procedimento si trova naturalmente nella fase delle indagini e resta ferma la presunzione di innocenza fino all’eventuale accertamento definitivo delle responsabilità.

Sequestrati ombrelloni, lettini e una trivella

Nel corso dell’operazione è scattato anche il sequestro penale delle attrezzature presenti sull’arenile. Oltre ai 21 ombrelloni e lettini, i militari hanno sequestrato una trivella meccanica che sarebbe stata utilizzata per perforare rapidamente la sabbia, facilitando il posizionamento dei sostegni degli ombrelloni.

Le operazioni, protrattesi per l’intera mattinata, si sono concluse con lo sgombero completo dell’area. I circa 130 metri quadrati di spiaggia libera sono stati così restituiti alla disponibilità immediata e gratuita della collettività.

Guardia Costiera: “Nessun ampliamento di fatto delle concessioni”

La Guardia Costiera di Pozzallo ha ribadito l’importanza del rispetto delle regole che disciplinano l’utilizzo del demanio marittimo, richiamando l’attenzione sia degli operatori balneari sia di cittadini e turisti.

L’utilizzazione commerciale di ulteriori porzioni di arenile, sottolinea la Guardia Costiera, richiede uno specifico titolo demaniale e non può trasformarsi in un ampliamento di fatto della superficie concessa, soprattutto quando ciò avviene a discapito degli spazi destinati alla libera e gratuita fruizione.

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