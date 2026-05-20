A Monterosso apre la Casa della Comunità: nuovo presidio sanitario da 2,3 milioni di euro

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Sarà attivata venerdì mattina alle 12 la Casa della Comunità di Monterosso Almo, nella sede di via Padre Pio. Una nuova struttura sanitaria territoriale che rappresenta un passo importante nel potenziamento dell’assistenza di prossimità previsto dal PNRR – Missione 6 Salute e realizzato dall’ASP di Ragusa.

L’intervento nasce dalla riqualificazione e dall’ampliamento del poliambulatorio esistente, con l’obiettivo di concentrare in un unico presidio una rete integrata di servizi sanitari e socio-sanitari dedicati ai cittadini del territorio.

Un polo sanitario unico per il territorio

La nuova Casa della Comunità accorperà diversi servizi oggi distribuiti: Continuità assistenziale (ex Guardia medica), servizio 118, Consultorio familiare, ambulatori specialistici, Servizio Igiene, vaccinazioni e screening, CUP e Ufficio Ticket, oltre ai servizi di Assistenza Domiciliare Integrata e al Punto Unico di Accesso (PUA). Saranno inoltre gestite le attività di presa in carico delle patologie croniche.

L’obiettivo è quello di garantire una sanità più vicina ai cittadini, con percorsi di cura più rapidi e integrati tra i diversi servizi.

L’intervento strutturale e il finanziamento PNRR

Il progetto ha previsto una ristrutturazione completa dell’edificio esistente, con lavori di efficientamento energetico, adeguamento antincendio, rifacimento degli impianti e riorganizzazione degli spazi interni ed esterni.

È stato inoltre realizzato un nuovo corpo di fabbrica di circa 200 metri quadrati su due livelli, collegato alla struttura principale e dotato di ascensore e scala interna. L’investimento complessivo ammonta a circa 2,3 milioni di euro.

La Casa della Comunità di Monterosso Almo è una struttura di tipo “Spoke”, secondo il modello previsto dal DM 77, e si inserisce in un più ampio piano di potenziamento della sanità locale.

Nei prossimi mesi sono previste ulteriori attivazioni: le Case della Comunità di Ispica e Modica e, successivamente, gli Ospedali di Comunità di Comiso, Ragusa e Scicli.

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