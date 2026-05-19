Il dottor Mario D’Asta alla guida del Distretto Sanitario 2 di Vittoria

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Il dottor Mario D’Asta è stato nominato nuovo direttore della U.O.C. Distretto sanitario 2 di Vittoria al termine di una procedura pubblica per titoli e colloquio che ne ha certificato il profilo professionale e le competenze maturate nel tempo nel campo della sanità territoriale. L’incarico, della durata quinquennale, segna un passaggio strategico per l’organizzazione dei servizi sanitari nel territorio ipparino e si inserisce in un più ampio percorso di rafforzamento dell’assistenza di prossimità promosso dall’ASP di Ragusa.

Medico chirurgo e specialista in Igiene e Medicina Preventiva, D’Asta ha costruito la propria carriera all’interno dei servizi territoriali e sociosanitari, sviluppando una solida esperienza nella gestione di strutture assistenziali e nell’organizzazione di percorsi di cura dedicati alle fragilità. Dal 2020 ha operato come dirigente medico presso la Speciale Unità di Accoglienza Permanente e la Residenza Sanitaria Assistenziale, inizialmente collocate in Piazza Igea e successivamente trasferite al Presidio Ospedaliero “Maria Paternò Arezzo” per garantire continuità assistenziale durante la fase emergenziale Covid, fino ad assumere dal dicembre 2022 la responsabilità diretta della RSA e della SUAP nello stesso presidio.

Il percorso professionale del nuovo direttore del Distretto 2 si distingue anche per l’impegno nei settori dell’igiene pubblica, dell’epidemiologia e delle vaccinazioni, ambiti nei quali ha maturato una significativa esperienza operativa sul territorio provinciale, affiancando a tali attività anche interventi dedicati alla popolazione migrante presso l’Hotspot del porto di Pozzallo, uno dei principali punti di accoglienza del Mediterraneo. A questo si aggiunge il ruolo istituzionale all’interno dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Ragusa, di cui è componente del Consiglio direttivo dal 2014, elemento che rafforza ulteriormente la sua dimensione di medico attivo anche sul piano ordinistico e organizzativo.

La formazione del dottor D’Asta è stata ulteriormente consolidata attraverso il conseguimento di diversi master in medicina territoriale, a cui si affianca dal 2025 anche l’attività accademica come docente universitario a contratto di Igiene generale presso il Corso di Laurea in Scienze Motorie della sede di Ragusa dell’Università di Catania, contribuendo così alla formazione delle nuove generazioni di professionisti della salute e rafforzando il legame tra teoria e pratica clinico-organizzativa.

Nel commentare la nomina, il dottor D’Asta ha sottolineato il valore centrale del Distretto sanitario come punto di connessione tra istituzioni, cittadini e servizi, evidenziando come la sfida principale sarà quella di rendere sempre più accessibile e integrata la sanità territoriale. Ha dichiarato di assumere l’incarico con senso di responsabilità e spirito di servizio, ribadendo l’importanza di una rete collaborativa che coinvolga direzione strategica, professionisti sanitari, medici di medicina generale, pediatri, ospedale e enti locali per costruire un modello assistenziale capace di rispondere in modo efficace ai bisogni delle comunità.

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