Monterosso Almo entra nella rete “Comune Amico delle Api”: una giornata fra scuola, natura e sostenibilità

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In occasione della Giornata Mondiale delle Api, il Comune di Monterosso Almo celebra il proprio ingresso ufficiale nella rete nazionale “Comune Amico delle Api”, rafforzando l’impegno verso la tutela della biodiversità e la salvaguardia degli ecosistemi.

L’adesione al progetto, avviata all’inizio dell’anno in collaborazione con Almo Miele di Paola Noto e con l’Associazione Regionale Apicoltori Siciliani, rappresenta un passo concreto verso la promozione di buone pratiche ambientali, a partire dalla riduzione dell’uso di pesticidi fino alla diffusione di iniziative educative sul ruolo delle api.

Una giornata dedicata a scuola, natura e sostenibilità

L’appuntamento è fissato per mercoledì 20 maggio 2026 in piazza San Giovanni, dalle 9.00 alle 13.00, con un programma interamente dedicato alla conoscenza del mondo delle api e alla sensibilizzazione sul loro ruolo fondamentale per l’equilibrio dell’ecosistema.

Le attività coinvolgeranno le scuole primarie di Monterosso Almo, Chiaramonte Gulfi e Giarratana, con laboratori didattici e sensoriali, giochi educativi e percorsi tematici pensati per diverse fasce d’età.

Tra le attività previste figurano i laboratori “Cosa ci raccontano le api” e “Mille e mille fiori”, oltre a momenti di gioco e un percorso divulgativo aperto al pubblico.

Un Bee Info Point per conoscere da vicino il mondo delle api

Durante la mattinata sarà attivo anche un Bee Info Point, spazio informativo dedicato alla divulgazione scientifica e alla conoscenza dell’apicoltura sostenibile.

Sarà inoltre allestita una mostra tematica che accompagnerà i visitatori in un percorso visivo ed educativo sul ruolo delle api nella produzione alimentare e nella tutela della biodiversità.

Un progetto di rete per l’ambiente e il futuro

L’ingresso nella rete “Comune Amico delle Api” segna per il Comune un impegno strutturale nella promozione di politiche ambientali sostenibili, con l’obiettivo di ampliare nei prossimi anni il coinvolgimento delle scuole secondarie, degli istituti tecnici e delle realtà produttive del territorio.

La collaborazione tra istituzioni, apicoltori e associazioni rappresenta un modello di lavoro condiviso che punta a rafforzare la consapevolezza ambientale nella comunità locale.

Educazione ambientale e partecipazione attiva

La giornata non sarà rivolta solo ai più giovani: sono previsti anche laboratori e momenti informativi aperti agli adulti, con l’obiettivo di diffondere una cultura della sostenibilità ambientale e dell’apicoltura responsabile.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione del territorio e delle sue risorse naturali, ponendo le api come simbolo centrale dell’equilibrio tra uomo e ambiente.

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