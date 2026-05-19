Andrea Iacomini porta in Sicilia il racconto dell’Ucraina: “La forza sia con te” tra guerra, umanità e resistenza

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Domenica 24 maggio alle 17.30, a Scicli, il suggestivo Palazzo Spadaro ospiterà la presentazione del libro “La forza sia con te. Cronaca di una missione in Ucraina”, firmato dal portavoce di UNICEF Italia Andrea Iacomini.

L’incontro rappresenta la prima presentazione in Sicilia del volume, pubblicato da People e curato da Daniela Maffuccini, che racconta una missione sul campo in Ucraina attraverso un reportage narrativo in cui esperienza diretta e testimonianza umana si intrecciano.

Un viaggio nella guerra attraverso lo sguardo umano

Il libro nasce dall’esperienza sul terreno del portavoce UNICEF e racconta il conflitto in Ucraina attraverso una prospettiva profondamente umana, fatta di incontri, paure, silenzi e resistenza quotidiana.

La narrazione si sviluppa come un percorso tra città ferite e comunità che resistono, dove ogni luogo attraversato diventa simbolo di una quotidianità segnata dalla guerra ma ancora capace di esprimere vita e dignità.

Il titolo, “La forza sia con te”, richiama la frase diffusa da un’app per gli allarmi aerei e diventa nel libro simbolo di sopravvivenza e speranza in un contesto di conflitto prolungato.

Il ruolo di UNICEF e la dimensione umanitaria

L’iniziativa è promossa in un contesto di forte valenza umanitaria, con i diritti d’autore del volume destinati ai progetti di UNICEF in Ucraina.

Il racconto si muove tra il reportage e il diario personale, restituendo una narrazione che non cerca risposte definitive ma documenta la realtà del conflitto attraverso lo sguardo diretto di chi ha visitato i luoghi colpiti dalla guerra.

Un evento tra istituzioni, scuola e cultura

La presentazione si aprirà con i saluti istituzionali della presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Maria Rita Schembari, del sindaco di Scicli Mario Marino, dell’assessore alla Cultura Giuseppe Mariotta e della segretaria provinciale UNICEF Rosa Dicaro.

Il confronto centrale sarà affidato ad Andrea Iacomini, in dialogo con la presidente del Comitato provinciale UNICEF di Ragusa Elisa Mandarà, che coordinerà l’incontro.

Musica, testimonianze e partecipazione degli studenti

La serata sarà arricchita da momenti artistici e testimonianze, tra cui l’intervento musicale del maestro Marcello Giordano Pellegrino insieme alla giovane Paola, con una performance definita come una “finestra sull’arte”.

Prevista anche la partecipazione del presidente regionale UNICEF Sicilia Vincenzo Lorefice e della past president UNICEF Italia Carmela Pace, oltre agli studenti dell’Istituto Comprensivo Don Milani.

La guerra raccontata attraverso i bambini e la resilienza

Il libro pone al centro la dimensione più fragile e simbolica del conflitto: quella dei bambini. Le loro storie, i loro gesti e la loro capacità di adattamento diventano il filo narrativo che attraversa l’intera opera.

Tra rifugi, scuole e città svuotate, emerge una realtà in cui la guerra non è solo distruzione, ma anche resistenza quotidiana, fatta di piccoli gesti e segni di continuità umana.

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