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Ragusa entra nella rete europea EULC: scuola, cittadini e accesso ai fondi UE al centro del nuovo progetto
19 Mag 2026 10:34
Il Ragusa compie un passo strategico nel rafforzamento dei rapporti con le istituzioni comunitarie, aderendo ufficialmente al progetto europeo EULC Network, la rete che collega oltre 3.000 amministratori locali e regionali in tutta Europa con l’obiettivo di ridurre la distanza tra Bruxelles e i territori.
Contestualmente, il Comune ha designato il consigliere comunale Marco Antoci come referente ufficiale dell’iniziativa, incaricato di rappresentare l’ente all’interno della rete e di promuovere le attività legate alle politiche europee sul territorio.
Un ponte diretto tra territori e istituzioni europee
La rete EULC, gestita in collaborazione tra Commissione Europea e Comitato Europeo delle Regioni, nasce per rafforzare la comunicazione tra le istituzioni comunitarie e le amministrazioni locali, favorendo una circolazione più efficace delle informazioni su politiche, programmi e opportunità di finanziamento.
L’adesione di Ragusa si inserisce in questa prospettiva, con l’obiettivo di rendere il territorio più competitivo nell’accesso ai fondi europei e più consapevole delle dinamiche comunitarie.
La scuola come primo laboratorio europeo
La prima iniziativa ufficiale collegata all’adesione si terrà il 20 maggio 2026 presso l’Istituto Tecnico Commerciale e Aeronautico Fabio Besta, in occasione della Giornata dell’Europa.
L’incontro, intitolato “Europa dei valori: La voce dei giovani”, sarà un momento formativo dedicato esclusivamente agli studenti e alle studentesse dell’istituto, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni ai temi della cittadinanza europea.
Istituzioni, esperti e studenti a confronto
L’evento si aprirà con i saluti istituzionali della dirigente scolastica Antonella Rosa, dell’assessora alla Pubblica Istruzione Catia Pasta e dell’assessore alle Politiche Giovanili Simone Digrandi.
Seguiranno gli interventi tecnici della dott.ssa Marta Ferrantelli, del consigliere Marco Antoci in qualità di membro della rete EULC, e di Giorgio Guastella. È previsto inoltre un videomessaggio dell’europarlamentare Giuseppe Lupo, seguito da un confronto diretto con gli studenti.
Servizi permanenti per cittadini, imprese e associazioni
L’adesione alla rete europea non si limita agli eventi scolastici, ma introduce anche strumenti permanenti di informazione e supporto per la cittadinanza.
È stata attivata una casella istituzionale dedicata, che consentirà a cittadini, imprese e associazioni di contattare direttamente il referente europeo del Comune per ricevere informazioni su bandi, opportunità di finanziamento, tirocini e programmi comunitari.
È inoltre prevista la creazione di una sezione dedicata sul portale istituzionale del Comune, che fungerà da punto di raccolta aggiornato su bandi europei, concorsi e iniziative, in coordinamento con lo Sportello Informagiovani.
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