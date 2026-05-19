“Gas in Piazza” a Marina di Ragusa: il mercato contadino che unisce comunità, sostenibilità e musica dal vivo

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Un pomeriggio dedicato alla sostenibilità, all’economia etica e alla riscoperta del territorio. È questo lo spirito di “Gas in Piazza”, l’iniziativa promossa dal GAS Mazzarelli, in programma sabato 23 maggio a Marina di Ragusa.

L’appuntamento si svolgerà dalle 15 alle 20 in Piazza Duca degli Abruzzi con il patrocinio di BAPS, trasformando il cuore della località balneare in un grande spazio aperto dedicato al cibo sano, all’artigianato e alla cultura del consumo consapevole.

Contadini, artigiani e filiera corta al centro dell’evento

Per l’intero pomeriggio i visitatori potranno incontrare contadini e produttori locali, scoprendo da vicino le realtà agricole del territorio e le esperienze legate alla biodiversità e al rispetto della terra. L’obiettivo è quello di valorizzare la filiera corta e rafforzare il legame diretto tra chi produce e chi consuma.

Accanto ai banchi dei produttori sarà presente anche una mostra fotografica dedicata ai volti e alle storie della comunità locale, un racconto per immagini che punta a restituire identità e memoria al territorio.

Musica dal vivo e socialità nel cuore della piazza

Il programma dell’evento si arricchisce con un momento musicale previsto per le 18, quando la piazza ospiterà il concerto dei Balaio, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e condivisione.

L’iniziativa non si limita quindi al mercato agricolo, ma diventa un vero e proprio momento di aggregazione sociale, in cui cultura, musica e sostenibilità si intrecciano.

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