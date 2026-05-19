Discariche a cielo aperto a Modica: cittadini denunciano l’emergenza e fanno appello al senso civico

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Ancora discariche abusive nel territorio di Modica. A rilanciare l’allarme in queste ore è il consigliere comunale Giovanni Spadaro, che sulla propria pagina Facebook ha pubblicato fotografie eloquenti di rifiuti abbandonati lungo alcune strade del territorio modicano.

Le immagini mostrano cumuli di spazzatura e materiali ingombranti lasciati ai margini della carreggiata: materassi, mobili rotti, cassette di plastica, sacchi pieni di rifiuti e oggetti di ogni genere accatastati vicino ai cassonetti ormai saturi.

Uno scenario che, secondo numerosi cittadini, si ripete da tempo anche in altre zone come Torre Rodosta e Trecasucce, dove residenti e automobilisti continuano a segnalare situazioni analoghe di degrado ambientale.

Il consigliere punta il dito soprattutto contro l’inciviltà di chi continua ad abbandonare rifiuti in maniera indiscriminata, ma chiede anche controlli più efficaci e sanzioni severe. “Di fronte all’inciviltà di tanti cittadini non si può restare a guardare. Serve un sistema di controllo capace di individuare e punire simili comportamenti”, sottolinea.

Le fotografie diffuse in queste ore restituiscono una brutta immagine del territorio che racconta degrado, incuria e scarsa attenzione. I cittadini che denunciano problemi analoghi nelle zone di Torre Rodosta e Trecasucce chiedono interventi più incisivi e continui, ma allo stesso tempo riconoscono che senza un cambio culturale sarà difficile risolvere definitivamente il problema.

Molti fanno notare come sia impossibile controllare capillarmente tutto il vasto territorio modicano o installare telecamere ovunque. E spesso, non appena viene ripulita un’area, nel giro di pochi giorni si ricreano nuove mini discariche abusive. Per questo, oltre ai controlli e alle sanzioni, torna forte anche l’appello al senso civico e al rispetto dell’ambiente. Perché immagini come queste non danneggiano soltanto il paesaggio, ma finiscono per compromettere la dignità e l’immagine stessa della città.

© Riproduzione riservata