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Discariche a cielo aperto a Modica: cittadini denunciano l’emergenza e fanno appello al senso civico
19 Mag 2026 06:48
Ancora discariche abusive nel territorio di Modica. A rilanciare l’allarme in queste ore è il consigliere comunale Giovanni Spadaro, che sulla propria pagina Facebook ha pubblicato fotografie eloquenti di rifiuti abbandonati lungo alcune strade del territorio modicano.
Le immagini mostrano cumuli di spazzatura e materiali ingombranti lasciati ai margini della carreggiata: materassi, mobili rotti, cassette di plastica, sacchi pieni di rifiuti e oggetti di ogni genere accatastati vicino ai cassonetti ormai saturi.
Uno scenario che, secondo numerosi cittadini, si ripete da tempo anche in altre zone come Torre Rodosta e Trecasucce, dove residenti e automobilisti continuano a segnalare situazioni analoghe di degrado ambientale.
Il consigliere punta il dito soprattutto contro l’inciviltà di chi continua ad abbandonare rifiuti in maniera indiscriminata, ma chiede anche controlli più efficaci e sanzioni severe. “Di fronte all’inciviltà di tanti cittadini non si può restare a guardare. Serve un sistema di controllo capace di individuare e punire simili comportamenti”, sottolinea.
Le fotografie diffuse in queste ore restituiscono una brutta immagine del territorio che racconta degrado, incuria e scarsa attenzione. I cittadini che denunciano problemi analoghi nelle zone di Torre Rodosta e Trecasucce chiedono interventi più incisivi e continui, ma allo stesso tempo riconoscono che senza un cambio culturale sarà difficile risolvere definitivamente il problema.
Molti fanno notare come sia impossibile controllare capillarmente tutto il vasto territorio modicano o installare telecamere ovunque. E spesso, non appena viene ripulita un’area, nel giro di pochi giorni si ricreano nuove mini discariche abusive. Per questo, oltre ai controlli e alle sanzioni, torna forte anche l’appello al senso civico e al rispetto dell’ambiente. Perché immagini come queste non danneggiano soltanto il paesaggio, ma finiscono per compromettere la dignità e l’immagine stessa della città.
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