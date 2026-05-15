L’Altare Barocco nella Sicilia Iblea: un viaggio tra arte e fede a Ragusa

RAGUSA – Il cuore del barocco siciliano torna a svelarsi in una nuova, preziosa veste scientifica. Venerdì 22 maggio 2026, alle ore 18:00, la Sala Riunioni del Vescovado di Ragusa (Via Roma 109) ospiterà la presentazione del volume “L’Altare Barocco nella Sicilia Iblea: Modelli architettonici, apparati, macchine sceniche”, curato dalla professoressa Lucia Trigilia.

L’opera si propone come un’indagine approfondita su uno degli elementi più spettacolari dell’architettura religiosa isolana: l’altare. Non solo un arredo sacro, ma una vera e propria “macchina scenica” progettata per stupire e coinvolgere il fedele attraverso la complessità delle sue forme e la ricchezza dei suoi apparati decorativi.

Il programma dell’incontro

L’evento, organizzato dal Centro Internazionale di Studi sul Barocco in collaborazione con la Diocesi di Ragusa e la Società Ragusana di Storia Patria, vedrà il coordinamento di Carmelo Arezzo, Presidente della Società di Storia Patria.

Il dibattito entrerà nel vivo con gli interventi di autorevoli esperti del settore:

Lucia Trigilia : Direttrice del CISB e docente presso l’Università di Catania;

: Direttrice del CISB e docente presso l’Università di Catania; Giuseppe Barone : Emerito dell’Università di Catania;

: Emerito dell’Università di Catania; Paolo Nifosì: Storico dell’arte.

Le conclusioni saranno affidate a Padre Giuseppe Antoci, Direttore dell’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali, che rifletterà sul valore della tutela di questi capolavori che definiscono l’identità del territorio ibleo.

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