Teatro nelle scuole a Monterosso Almo

Gli studenti dei diversi plessi scolastici di Monterosso Almo hanno partecipato a una giornata dedicata al teatro e alla riflessione, grazie agli spettacoli promossi dall’Amministrazione Comunale di Monterosso Almo nell’ambito delle iniziative culturali rivolte al mondo della scuola. Per i bambini della scuola dell’infanzia e della Primaria è stato proposto “Il Brutto Anatroccolo”, spettacolo della compagnia culturale Abaco – Il teatro conta, scritto e diretto da Fabio Guastella per la stagione teatrale 2025/2026. La rappresentazione ha offerto una rilettura intensa e delicata della celebre fiaba, affrontando con sensibilità temi attuali come la ricerca della propria identità, il valore della diversità e l’importanza dell’accettazione di sé. Gli alunni sono stati coinvolti attivamente durante la messa in scena, vivendo un’esperienza emozionante e partecipata. Gli studenti della scuola secondaria di primo grado hanno invece assistito a “Strappi”, adattamento teatrale tratto dal libro “Nel mare ci sono i coccodrilli” di Fabio Geda. Lo spettacolo racconta il difficile viaggio di un giovane in fuga dall’Afghanistan verso l’Italia, mettendo in luce non soltanto le difficoltà del percorso migratorio, ma anche le profonde ferite interiori che segnano chi è costretto a lasciare la propria terra. Molto apprezzata la prova degli interpreti Giuseppe Arezzi, Fabio Guastella e Giuseppina Vivera, capaci di coinvolgere il pubblico con grande intensità emotiva. L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di crescita educativa e umana per gli studenti, invitati a riflettere sui temi dell’inclusione, dell’accoglienza e dell’empatia. Al termine dello spettacolo, infatti, i ragazzi hanno partecipato a un confronto con gli attori e a laboratori tematici che hanno approfondito i contenuti affrontati in scena.



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