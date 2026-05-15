“Due visioni. Old mastes, new lines”, la mostra d’esordio di Benedetta Bencivinni a Comiso

Una giovane pittrice e la sua mostra di esordio. Sarà inaugurata venerdì 15 maggio, nella sede della Pro Loco di Comiso, la mostra “Due visioni. Old masters, new lines”, personale della giovanissima Benedetta Bencivinni. La mostra è stata organizzata con la collaborazione del Club per l’Unesco. Il vernissage è stato fissato alle ore 18.

La mostra resterà aperta fino al 24 maggio e sarà aperta tutti i giorni, dalle 17,30 alle 19,30.

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