Oltre 50 giovanissimi nello sbarco notturno a Pozzallo: tra loro anche una piccola di 2 anni

Tanti giovanissimi, nello sbarco di stanotte a Pozzallo. Intorno alla mezzanotte, la motovedetta della Guardia costiera, la Cp 311 ha trasferito al porto 118 migranti. Erano a bordo di un motopeschereccio sovraccarico la missione di ricerca e salvataggio era partita dopo una segnalazione intorno alle 17. Un altro centinaio di migranti sempre dallo stesso peschereccio sono invece stati indirizzati, dopo il trasbordo, con un’altra motovedetta, al porto di Augusta. Il barcone, sarebbe stato in mare per due notti e due giorni, prima di essere soccorso dalla Guardia costiera a circa 60 miglia a est di Portopalo di Capo Passero. A Pozzallo, sono sbarcati 55 uomini, 7 donne e 56 minori (10 le ragazze e bambine tra i 2 e i 16 anni). Somalia, Bangladesh, Egitto, Kuwait e Siria le nazionalità di provenienza dichiarate. In banchina, come di consueto, il doppio controllo medico con i dottori Vincenzo Morello dell’Usmaf, la sanità marittima e Angelo Gugliotta dell’Asp con il rispettivo team. A quanto si apprende, dei circa 250 migranti a bordo del peschereccio, a Pozzallo sarebbero stati destinati in massima parte i minori e i nuclei famigliari; la bimba più piccola, ad esempio, viaggiava con un’altra sorella, un fratellino e mamma e papà. Attivate da protocollo le procedure di accoglienza. Ad attendere i migranti in banchina, la Protezione civile, la Fondazione Migrantes oltre alle autoambulanze di Croce Rossa e Misericordie.

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