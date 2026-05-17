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Paura in un complesso di case popolari a Ragusa: esploso il vetro di un forno, ferita una donna
17 Mag 2026 13:43
Momenti di paura in un complesso di case popolari a Ragusa, in via Di Vittorio, dove si è verificato un improvviso incidente domestico all’interno di un’abitazione.
Secondo le prime informazioni, per cause ancora in fase di accertamento, è esploso il vetro di un forno presente in cucina. La deflagrazione ha provocato la dispersione di schegge di vetro all’interno dell’appartamento, creando allarme tra i residenti del complesso.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, impegnati nelle verifiche per escludere eventuali fughe di gas e mettere in sicurezza l’area, così da garantire l’incolumità degli abitanti dello stabile.
Una donna è rimasta ferita a causa delle schegge ed è stata soccorsa dal personale del servizio di emergenza sanitaria 118 Sicilia. Le sue condizioni, secondo quanto riferito, non sarebbero gravi.
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