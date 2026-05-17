Tensione in piazza Rizzone a Modica: uomo in escandescenza fermato da Polizia e Carabinieri

Ancora momenti di tensione nel centro storico di Modica, dove ieri sera si è reso necessario l’intervento congiunto di Polizia e Carabinieri per bloccare un uomo che avrebbe dato in escandescenza in piazza Corrado Rizzone.

L’episodio si è verificato in una delle aree più frequentate della città, a pochi passi da locali, attività commerciali e zone di ritrovo del centro cittadino. Secondo quanto ricostruito, il giovane — di origini marocchine — avrebbe improvvisamente iniziato a urlare e agitarsi tra i passanti, attirando l’attenzione delle persone presenti e generando momenti di forte preoccupazione. Nella foto scattata da alcuni passanti e circolata in queste ore sui social, si vedono chiaramente gli agenti e i militari impegnati a contenere l’uomo al centro della carreggiata, mentre numerosi cittadini osservano la scena a distanza. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti e diversi curiosi si sono fermati lungo il marciapiede assistendo all’operazione delle forze dell’ordine.

Sul posto è intervenuta inizialmente una volante del Commissariato di Polizia di Modica che ha tentato di riportare la calma e mettere in sicurezza l’area. Vista però la particolare agitazione dell’uomo, è stato richiesto anche il supporto dei Carabinieri. Secondo le testimonianze raccolte, il giovane avrebbe continuato a mantenere atteggiamenti aggressivi e provocatori anche davanti ai militari, rendendo necessario un intervento deciso ma controllato da parte delle forze dell’ordine. La situazione è stata poi riportata sotto controllo senza conseguenze per cittadini o passanti. L’uomo è stato successivamente accompagnato in caserma per gli accertamenti e gli adempimenti di rito. Da quanto emerge, non si tratterebbe del primo episodio del genere che coinvolge il soggetto. Una circostanza che alimenta ulteriormente le preoccupazioni di residenti, commercianti e frequentatori del centro storico modicano.

Negli ultimi mesi, infatti, il cuore della città è stato più volte teatro di episodi di tensione, degrado urbano e situazioni problematiche che stanno contribuendo a far crescere un senso di insicurezza tra i cittadini. Un tema che continua ad alimentare il dibattito sulla necessità di maggiori controlli, presenza costante delle forze dell’ordine e interventi concreti per tutelare sicurezza e vivibilità nel centro storico.

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