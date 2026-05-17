Marina di Ragusa incoronata dalla rivista The Wom: “Il mare più bello e sicuro della Sicilia”

Ancora una volta Marina di Ragusa si conferma una delle mete balneari più amate della Sicilia. A celebrarne la bellezza è stavolta la rivista online The Wom Travel, che ha dedicato un approfondimento alla località della costa iblea, descrivendola come un vero “paradiso siciliano” grazie al suo mare limpido, alle spiagge dorate e alla qualità dei servizi turistici.

Nel reportage pubblicato nei giorni scorsi, la testata sottolinea come Marina di Ragusa rappresenti una delle destinazioni più apprezzate dell’estate 2026, evidenziando soprattutto la pulizia delle acque e l’attenzione alla sostenibilità ambientale. Un riconoscimento che si aggiunge alle numerose Bandiera Blu ottenute negli anni, simbolo della qualità del mare e della gestione del territorio.

Secondo l’articolo, ciò che rende speciale Marina di Ragusa è il perfetto equilibrio tra natura, relax e servizi. Le lunghe spiagge di sabbia chiara, il fondale basso ideale per le famiglie, il lungomare ricco di locali e il moderno porto turistico contribuiscono a creare un’atmosfera capace di attrarre visitatori italiani e stranieri.

La rivista mette inoltre in risalto il lavoro svolto sul fronte ambientale: attenzione alla pulizia degli arenili, raccolta dei rifiuti, sicurezza in spiaggia e servizi dedicati ai turisti. Elementi che fanno di Marina di Ragusa una delle località simbolo della costa sud-orientale siciliana.

Non manca poi il riferimento al contesto culturale e paesaggistico del territorio ragusano. Dal barocco di Ragusa alle vicine spiagge di Punta Secca, Sampieri e Pozzallo, la costa iblea viene descritta come uno dei tratti più affascinanti del Mediterraneo.

Per molti siciliani non si tratta certo di una sorpresa: Marina di Ragusa continua infatti a essere considerata una delle perle del turismo balneare isolano, capace ogni estate di richiamare migliaia di visitatori grazie a un mare cristallino e a un’accoglienza sempre più apprezzata. Adesso anche le riviste di viaggio nazionali la incoronano tra le mete più belle e pulite della Sicilia.

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