Modica in festa per la Madonna delle Grazie: grande partecipazione già all’alba per la Santa Messa delle 5

È entrata nel vivo a Modica la festa dedicata alla Festa della Madonna delle Grazie, patrona e protettrice della città. Un appuntamento profondamente sentito dalla comunità modicana, che anche quest’anno sta richiamando migliaia di fedeli nella Basilica Santuario della Madonna delle Grazie.

La giornata di oggi si è aperta molto presto, già alle 5 del mattino, con la Santa Messa dell’aurora particolarmente partecipata dai fedeli che hanno voluto rendere omaggio alla Patrona in uno dei momenti più suggestivi e intensi delle celebrazioni.

La celebrazione eucaristica è stata officiata dal rettore parroco della Basilica Santuario, Giovanni Lauretta, che sta guidando insieme alla comunità ecclesiale l’intero percorso religioso dedicato alla Madonna delle Grazie.

Il programma odierno proseguirà con le celebrazioni previste per tutto il giorno nel santuario: alle 18.30 il Rosario meditato e alle 19.00 la solenne celebrazione eucaristica animata dalla parrocchia di San Paolo Apostolo. Il momento conclusivo dei festeggiamenti religiosi è previsto per sabato 6 giugno con la tradizionale traslazione del simulacro della Madonna nella sua cappella, evento che ogni anno richiama tantissimi fedeli e devoti.

La festa della Festa della Madonna delle Grazie continua a rappresentare uno dei momenti spirituali più importanti per la città di Modica, unendo fede, tradizione e partecipazione popolare in un clima di intensa devozione mariana.

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