Due minorenni trovati con droga e coltelli: denunciati per spaccio dai Carabinieri a Pozzallo

Due ragazzi di 16 anni, uno residente a Pachino e l’altro a Portopalo di Capo Passero, sono stati denunciati dai Carabinieri della Compagnia di Modica dopo essere stati sorpresi a Pozzallo in possesso di droga, coltelli e materiale ritenuto riconducibile ad attività di spaccio.

Determinante l’intuito di due militari dell’Arma liberi dal servizio che, mentre si trovavano in strada, sono stati insospettiti dal comportamento dei due giovani fermi in sella a uno scooter. I ragazzi, secondo quanto ricostruito, continuavano a guardarsi attorno con atteggiamento nervoso, attirando così l’attenzione dei Carabinieri.

Scattato il controllo, i sospetti si sono rivelati fondati. I due sedicenni sono stati trovati in possesso di oltre 50 grammi di hashish, contenuti in mezzo panetto, oltre ad altri 10 grammi della stessa sostanza già suddivisi in dieci dosi.

Durante la perquisizione i militari hanno inoltre sequestrato due coltelli ancora intrisi di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e circa 40 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenuti presumibile provento dell’attività di spaccio. I due minorenni sono stati accompagnati presso la Stazione dei Carabinieri di Pozzallo e successivamente deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania.

Il magistrato ha disposto il sequestro della droga, dei coltelli, del denaro e del materiale rinvenuto. Sottoposto a sequestro amministrativo anche lo scooter sul quale viaggiavano i due ragazzi, risultato privo della copertura assicurativa obbligatoria. Al termine delle formalità, i giovani sono stati riaffidati ai rispettivi genitori. Dovranno rispondere di violazioni in materia di stupefacenti e porto ingiustificato di armi.

Come previsto dalla legge, le accuse dovranno ora essere verificate nel corso del successivo contraddittorio tra le parti.

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