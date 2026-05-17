Roomy Catania campione regionale Under 13: a Modica una grande festa della pallavolo giovanile

È stata la Roomy Giunic Catania a conquistare il titolo regionale del campionato Under 13 maschile di pallavolo al termine della Final Six disputata a Modica.

La manifestazione, organizzata dalla Volley Modica NextGen, ha trasformato la città della Contea nel cuore della pallavolo giovanile siciliana, regalando una giornata intensa di sport, entusiasmo e fair play.

Nella finalissima, il sestetto etneo ha superato in due set Terrasini & Isola Palermo, salendo così sul gradino più alto del podio e conquistando il pass per la fase nazionale che si disputerà a Cecina.

A chiudere al quinto posto è stata la Volley Modica NextGen allenata da Francesca Giucastro. Inseriti nel girone B insieme a Terrasini & Isola Palermo e Giavì Pedara, i giovani modicani hanno perso entrambe le gare disputate, ma offrendo buone prestazioni e giocando spesso alla pari contro avversari di grande livello.

Al di là del risultato finale, la società modicana guarda soprattutto al percorso di crescita dei propri ragazzi, protagonisti di un’esperienza importante dal punto di vista sportivo e umano.

Grande soddisfazione anche per la riuscita organizzativa della Final Six, che ha richiamato sugli spalti un numeroso pubblico. Gare combattute, entusiasmo e contenuti tecnici di buon livello hanno confermato ancora una volta la crescita del movimento giovanile siciliano.

Dalla Volley Modica NextGen sono arrivati i complimenti alla Roomy Giunic Catania per la conquista del titolo regionale e i ringraziamenti a tutte le squadre partecipanti per l’impegno e la sportività dimostrati durante l’intera manifestazione.

La classifica finale della Final Six Under 13 maschile

Roomy Giunic Catania Terrasini & Isola Palermo Giavì Pedara Libertas Partanna Volley Modica NextGen Team Volley Messina

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