Il Ragusano conquista la Bandiera Blu: turismo sostenibile e spiagge da cartolina. Ecco le spiagge premiate

La nuova edizione delle Bandiere Blu 2026 conferma ancora una volta il ruolo centrale della Sicilia nel panorama del turismo balneare sostenibile. Tra le aree più premiate spicca il versante sud-orientale dell’isola, con il territorio del Ragusano che si distingue per la qualità delle acque, la gestione ambientale e l’attenzione crescente verso servizi e accessibilità.

Il cuore blu del sud-est siciliano

Il territorio del Ragusano si sviluppa lungo una costa variegata, dove spiagge sabbiose, tratti rocciosi e borghi marinari si alternano in un equilibrio naturale che negli ultimi anni ha guadagnato riconoscimenti sempre più importanti.

Tra le località premiate spiccano le spiagge di Marina di Ragusa, le ampie distese sabbiose di Sampieri nel comune di Scicli, e le acque cristalline di Santa Maria del Focallo nel territorio di Ispica. A completare il quadro ci sono le spiagge di Pozzallo, Marina di Modica e il litorale di Ragusa.

Queste località rappresentano oggi una delle espressioni più mature del turismo balneare siciliano, capace di coniugare bellezza naturale e gestione sostenibile.

Marina di Ragusa e il modello di turismo sostenibile

Tra le mete più riconosciute spicca senza dubbio Ragusa, in particolare la frazione costiera di Marina di Ragusa, che negli anni è diventata un punto di riferimento per il turismo estivo del Mediterraneo.

La località si distingue per la qualità delle acque, la presenza di servizi moderni e una forte attenzione alla raccolta differenziata e alla tutela ambientale. Non è solo una meta turistica, ma un esempio di come una destinazione possa crescere senza compromettere il proprio equilibrio naturale.

Sampieri, Marina di Modica e la costa iblea

Spostandosi verso ovest, il litorale di Scicli offre scenari iconici come la spiaggia di Sampieri, famosa per la sua sabbia dorata e il mare limpido.

Poco distante, nel territorio di Modica, la costa di Marina di Modica rappresenta un altro tassello fondamentale del turismo balneare ibleo, apprezzato soprattutto da famiglie e viaggiatori alla ricerca di tranquillità e servizi ben organizzati.

Queste aree stanno vivendo una crescita costante anche grazie a investimenti in infrastrutture e alla valorizzazione del patrimonio naturale.

Santa Maria del Focallo e il sud-est più incontaminato

Nel territorio di Ispica si trova una delle spiagge più estese e apprezzate della zona: Santa Maria del Focallo. Qui il paesaggio si fa più selvaggio, con dune sabbiose e un mare particolarmente trasparente che rappresenta uno degli esempi più autentici della Sicilia costiera.

Questa area è spesso citata tra le più virtuose per la qualità ambientale e la gestione del territorio, grazie anche alla bassa urbanizzazione e alla presenza di ampi tratti naturali.

Pozzallo e la crescita del turismo balneare

Un ruolo importante nel sistema costiero del Ragusano è svolto anche da Pozzallo, che negli ultimi anni ha consolidato la propria presenza tra le località balneari più frequentate della Sicilia sud-orientale.

Il suo litorale, caratterizzato da sabbia fine e mare pulito, rappresenta una delle porte d’accesso principali al turismo estivo della zona, grazie anche ai collegamenti con Malta e al porto commerciale. Per Pozzallo si tratta del 23esimo riconoscimento.

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