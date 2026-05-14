L’Italia alza il livello di attenzione sull’Hantavirus dopo l’aumento dei casi sospetti registrati nelle ultime ore. Sono sei le persone finite sotto osservazione sanitaria, mentre il Ministero della Salute ha attivato protocolli straordinari di monitoraggio negli aeroporti, nei porti e nei principali punti di ingresso del Paese. L’ultimo caso riguarda una turista argentina ricoverata in […]
Raccolta differenziata: a Ragusa arrivano i mastelli con microchip. Svolta per il servizio comunale
14 Mag 2026 11:02
Una nuova fase per la raccolta differenziata a Ragusa, con una novità assoluta destinata a cambiare il rapporto tra cittadini e gestione dei rifiuti urbani. Il Consiglio comunale ha infatti approvato il nuovo regolamento per la disciplina, la gestione e la raccolta differenziata dei rifiuti, frutto di un lavoro condiviso tra l’ufficio Ambiente, la terza commissione consiliare e l’aula.Al centro della riforma ci sono i nuovi mastelli dotati di microchip che saranno distribuiti porta a porta con il prossimo appalto del servizio. Un sistema innovativo che consentirà di tracciare i conferimenti dei rifiuti, monitorarne quantità e modalità e aprire così la strada alla tariffazione puntuale per ogni utenza.“Tra le principali novità – spiega la presidente della commissione Ambiente, Maria Grazia Criscione – ci sarà la consegna dei nuovi mastelli con sistema di identificazione via microchip che servirà a tracciare i flussi di consegna dei rifiuti, calcolandone la quantità e permettendo quindi una tariffazione puntuale per ogni utente”.L’obiettivo del nuovo regolamento non è quello di aumentare le entrate per il Comune, ma di premiare i cittadini virtuosi e contrastare i comportamenti scorretti che ancora oggi incidono negativamente sul sistema. Proprio per questo, il regolamento introduce sanzioni più efficaci e deterrenti contro l’abbandono dei rifiuti e i conferimenti non conformi.Parallelamente verrà avviato anche un censimento dei numeri civici, utile a individuare le cosiddette “utenze fantasma”, ossia chi usufruisce del servizio senza risultare correttamente registrato. Un’operazione che, nelle intenzioni dell’amministrazione, dovrebbe contribuire a ridurre il carico fiscale sui cittadini in regola.“Vogliamo limitare le condotte incivili con sanzioni deterrenti che facciano da scudo ai cittadini virtuosi – aggiunge Criscione –. Il nuovo sistema sarà integrato da isole ecologiche mobili con calendari certi e da una attenta attività di formazione attraverso brochure e campagne informative”.Il nuovo regolamento punta dunque a migliorare qualità ed efficienza della raccolta differenziata, rafforzando al tempo stesso il senso civico della comunità ragusana, già considerata tra le più virtuose sul fronte del riciclo.
© Riproduzione riservata