Rientrano a casa e trovano il ladro alla porta: attimi di paura a Scicli

A sventare il furto sono stati i proprietari che, all’atto del rientro a casa, hanno trovato un individuo che cercava di entrare all’interno della palazzina danneggiando la maniglia della porta di ingresso. Alla richiesta di uno dei componenti la famiglia su cosa stesse facendo, l’uomo si è dato alla fuga scappando alla velocità della luce fra le viuzze dello storico quartiere del centro cittadino. Addosso aveva uno zaino e, dai primi racconti, nei pressi dell’abitazione presa di mira c’era anche un altro individuo che fungeva da palo. Non si esclude che la coppia di malviventi abbia seguito i movimento dei proprietari ma un rientro inatteso ed improvviso ha fatto sì che il furto saltasse in aria. Massima allerta nella cittadina sciclitana con l’occhio puntato sugli atti delinquenziali che compromettono la serenità del vivere civile. Dell’uomo che avrebbe cercato di entrare all’interno dell’abitazione non c’è stata traccia così come neanche del suo “compare”. Un analogo episodio si era registrato anche a Modica nei giorni scorsi. Alla luce del clima di insicurezza che si respira nella comunità locale sciclitana le famiglie sono particolarmente attente a quanto può accadere nei quartieri. Per fortuna proprio nei quartieri si respira un’area di grande solidarietà e di comunità che rende difficile l’operato dei malviventi destinati ad essere scoperti e denunciati.

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