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A Ragusa un tifoso tenta invasione di campo: scatta il DASPO della Questura
13 Mag 2026 13:08
Provvedimento restrittivo della Polizia di Stato nei confronti di un tifoso del Ragusa Calcio, dopo i fatti avvenuti al termine della partita contro l’Athletic Club Palermo disputata allo stadio “Aldo Campo” di Ragusa.
Il Questore di Ragusa ha infatti emesso un DASPO della durata di un anno nei confronti di un 26enne, ritenuto responsabile del tentativo di invasione del terreno di gioco al termine dell’incontro del 3 maggio.
Il tentativo di ingresso in campo e l’intervento della Polizia
Secondo quanto ricostruito dagli agenti della D.I.G.O.S. e dalla Divisione Polizia Anticrimine, il tifoso avrebbe tentato di entrare in campo al termine della gara per contestare aspramente i calciatori della squadra di casa.
L’uomo è stato immediatamente bloccato dagli agenti in servizio di ordine pubblico, evitando che la situazione potesse degenerare.
Denuncia e provvedimento del Questore
A seguito dell’episodio, il 26enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa per invasione di campo. Parallelamente, al termine dell’attività istruttoria, la Questura ha disposto nei suoi confronti il DASPO, il divieto di accesso a tutte le manifestazioni sportive.
Il provvedimento avrà la durata di un anno e impedirà al tifoso di assistere a qualsiasi evento sportivo su tutto il territorio nazionale.
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