Ecco perché da giorni gli elicotteri sorvolano Ragusa (e quando finiranno)

Da circa una settimana il cielo sopra Ragusa e parte della provincia iblea è attraversato ogni giorno da continui voli di un elicottero dell’Aeronautica Militare. Cinque, sei passaggi quotidiani che non sono passati inosservati, soprattutto nella parte alta di Ragusa, dove molti cittadini – anche sui social – si sono chiesti il motivo di questa intensa attività nei cieli della città.

La risposta arriva dal “Corso di Cultura Aeronautica”, l’iniziativa didattica e formativa promossa dall’Aeronautica Militare insieme al Comune di Ragusa e all’Ufficio Scolastico Territoriale, che in questi giorni sta coinvolgendo circa 180 studenti degli istituti superiori di Ragusa, Comiso, Modica e Vittoria.

A Ragusa c’è anche l’istituto superiore “Fabio Besta” che ospita l’indirizzo aeronautico.

Il corso è rivolto a studenti tra i 16 e i 20 anni e rappresenta una delle storiche attività divulgative dell’Aeronautica Militare, promossa da oltre cinquant’anni in tutta Italia. Ogni anno vengono organizzate tre o quattro edizioni in diverse province italiane con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo dell’aviazione, facendo conoscere non soltanto gli aspetti tecnici del volo, ma anche la disciplina, la preparazione scientifica e la cultura aeronautica.

L’attività si sta svolgendo all’aeroporto di Comiso “Pio La Torre”, da dove ogni giorno partono i voli addestrativi che hanno attirato l’attenzione di tanti cittadini.

Il percorso si divide in due fasi: una prima settimana teorica e una seconda pratica. Gli studenti hanno affrontato lezioni dedicate ai principi del volo, alla meteorologia, alla navigazione aerea, agli aspetti medici e fisiologici legati all’attività aeronautica, fino ad arrivare all’esperienza diretta a bordo dei velivoli dell’Aeronautica Militare.

Ed è proprio questa fase pratica quella che ha maggiormente emozionato i ragazzi. Per molti di loro si è trattato del primo volo della propria vita, vissuto accanto ai piloti militari e ai tecnici dell’Aeronautica. Un’esperienza che i partecipanti descrivono come “super emozionante”.

Il corso, oltre al valore formativo e culturale, consente anche di ottenere punteggi validi per alcuni concorsi dell’Aeronautica Militare, rappresentando quindi per molti giovani un primo concreto contatto con il mondo delle Forze Armate e delle professioni aeronautiche.

Domani, 14 maggio alle ore 15, presso il teatro Perracchio è prevista la cerimonia finale di premiazione degli studenti partecipanti, alla presenza di rappresentanti istituzionali e delle autorità militari. Venerdì, invece, si concluderanno ufficialmente le attività con gli ultimi voli sulla città di Ragusa e il rientro dei mezzi impegnati nel corso.

Ed è proprio questa intensa attività addestrativa la ragione dei continui sorvoli che in questi giorni hanno incuriosito tanti cittadini anche con post sui social. Gli elicotteri e i velivoli che ogni giorno passano sopra Ragusa – soprattutto nella zona alta della città e nei pressi degli istituti scolastici – fanno infatti parte delle esercitazioni e delle attività pratiche del Corso di Cultura Aeronautica dell’Aeronautica Militare. Una presenza insolita nei cieli iblei, destinata però a concludersi con la chiusura del progetto prevista nei prossimi giorni.

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