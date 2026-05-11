Mammiadi 2026: a Vittoria vincono le mamme… e il divertimento

Risate, tifo da stadio, “ciabbate” volanti e mamme più agguerrite che mai. È stata una mattinata decisamente fuori dal comune quella andata in scena sabato scorso al centro polisportivo Makanus di Vittoria, dove si sono svolte le attesissime “Mammiadi 2026”, le originalissime olimpiadi dedicate alle mamme in occasione della loro festa. Ecco il nostro racconto condito da qualche tono satirico



A organizzare l’evento la scuola dell’infanzia “La Barchetta di Carta” di Vittoria, che ancora una volta è riuscita a trasformare una semplice festa scolastica in un concentrato di allegria e condivisione. A dirigere le “operazioni olimpiche” la maestra Jenny, impeccabile nel ruolo di giudice di gara, affiancata dall’intero team scolastico. Le maestre Stefania e Valentina, invece, hanno abbandonato per qualche ora il ruolo istituzionale per buttarsi direttamente in pista tra prove atletiche, risate e sano spirito competitivo.

A contendersi la gloria sportiva le mamme delle tre sezioni: i “Pesciolini”, i “Cavallucci Marini” e i “Delfini”. Ogni squadra ha fatto il suo ingresso trionfale in campo con magliette coordinate, inno ufficiale e persino il tedoforo incaricato di accendere la fiaccola olimpica, perché alle Mammiadi nulla è lasciato al caso.

Le gare? Un perfetto mix tra olimpiadi e vita quotidiana di una mamma.

Si è passati dal salto agli ostacoli con recupero lampo di pannolini, calzini, bamboline e macchinine sparse lungo il percorso, alla staffetta con passaggio del testimone rigorosamente a colpi di “cucchiara di legno”. E poi ancora corsa nei sacchi, prove di velocità e l’attesissimo lancio della “ciabbata”, disciplina nella quale molte mamme hanno dimostrato una precisione degna delle migliori competizioni internazionali.

Sugli spalti il pubblico non è stato da meno. Papà e bambini hanno sostenuto le squadre con cori improvvisati, applausi e urla da veri ultras, trasformando il Makanus in una piccola arena del divertimento.

Grande successo anche per il punto ristoro, interamente gestito dai papà, ma con un protagonista assoluto: papà Marco, vero chef della giornata, che ha conquistato tutti con stuzzichini gourmet preparati con professionalità, creatività e una buona dose di amore.



A rubare la scena, però, sono stati i papà della squadra dei “Cavallucci Marini”. Dimenticata ogni forma di dignità pur di sostenere le proprie mogli, si sono presentati in campo travestiti da cheerleaders, tra parrucche sgargianti, vestitini aderenti e coreografie improvvisate che hanno mandato in delirio il pubblico.

Alla fine il primo posto è andato ai “Pesciolini”, squadra di mamme instancabili, agguerrite e super organizzate, che tra grinta, velocità e tanta ironia sono riuscite a conquistare la vittoria. Ma il vero podio della giornata conquistato è stato quello della simpatia, della condivisione e del genuino divertimento.

Perché, in fondo, le “Mammiadi” hanno dimostrato una cosa semplice ma bellissima: quando scuola e famiglie fanno squadra, il divertimento è assicurato. E “La Barchetta di Carta”, con i suoi piccoli marinai e le loro super mamme, lo ha dimostrato ancora una volta.

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