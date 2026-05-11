Quelle erbacce che hanno surriscaldato il clima politico a Scicli. Il vice presidente del Consiglio lascia la maggioranza e Forza Italia

Sono in due i consiglieri comunali che hanno lasciato Forza Italia, prima Sabrina Micarelli ed ora Andrea Di Benedetto vice presidente del Consiglio comunale, e di conseguenza la maggioranza del sindaco Mario Marino. Alla base lo stato di degrado in cui versa la città: troppe erbacce che, viste le piogge di quest’anno, sono cresciute indiscriminatamente in tutto il centro abitato di Scicli ed al villaggio Jungi. Situazione di degrado che ha fatto saltare il dialogo con conseguenze che hanno intaccato gli equilibri, già molto fragili, fra partiti, consiglieri ed amministratori. “E’ sotto gli occhi di tutti che in questi ultimi mesi, proprio quando sarebbe stato necessario imprimere una decisa sterzata e una forte accellerata, l’azione amministrativa della compagine che governa la città si è, invece, ulteriormente affievolita – ha parlato così Andrea Di Benedetto annunciando le prese di distanze dall’Amministrazione Marino e da Forza Italia – questo ha determinato un progressivo svilimento del ruolo di consigliere comunale, con istanze dei cittadini che troppo spesso non hanno trovato risposta né reale ascolto. Io vengo dal popolo e sono abituato a stare ogni giorno tra la gente, comprendendone i problemi e le richieste, anche le piu basilari.

Ma mi trovo sempre piu spesso costretto ad allargare le braccia, perché l’amministrazione comunale non riesce neache a scerbare un aiuola, a riparare una griglia o cambiare una lampada. Per non dire della totale assenza di una programmazione per l’imminente stagione estiva. Come ogni anno, siamo in estremo ritardo, quando invece i nostri competitor hanno già stilato stagioni culturali e concertistiche di rilievo. Non è questa l’idea di politica in cui credo, né quella per cui sono stato eletto – ha concluso Andrea Di Benedetto – occorre costruire scelte condivise sui bisogni reali delle comunità e del territorio. Mio malgrado non intendo far parte di Forza Italia e dell’attuale maggioranza. Continuerò il mio impegno da vicepresidente del consiglio e consigliere comunale al servizio della città di Scicli con una posizione di critica costruttiva, in piena autonomia e valutando di volta in volta, come votare in consiglio, con senso di responsabilità”.

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