Sicurezza idrogeologica: si ripristina l’alveo del Torrente Santa Maria La Nova a Scicli

L’Amministrazione comunale di Scicli comunica che sono stati aggiudicati in via provvisoria i lavori relativi a due importanti interventi di messa in sicurezza idrogeologica del territorio cittadino: il ripristino dell’alveo del Torrente Santa Maria La Nova e il ripristino dei giunti delle basole del Torrente San Bartolomeo.

Si tratta di opere particolarmente rilevanti per la sicurezza della città, poiché interessano due torrenti che attraversano il centro storico di Scicli e che rappresentano punti delicati sotto il profilo della tutela del territorio e della prevenzione del rischio idrogeologico.

Gli interventi erano stati finanziati già nel lontano 2017 nell’ambito delle misure straordinarie di protezione civile successive agli eventi meteorologici eccezionali che colpirono il territorio ragusano. Oggi, grazie al lavoro portato avanti dall’Amministrazione Marino e dagli uffici competenti, quei finanziamenti sono stati recuperati e trasformati in procedure concrete che porteranno finalmente all’esecuzione delle opere.

L’aggiudicazione provvisoria rappresenta un passaggio fondamentale verso l’avvio dei lavori, che consentiranno di mettere in sicurezza due aree strategiche della città, intervenendo sulla prevenzione e sulla tutela dell’incolumità pubblica. L’importo complessivo dei lavori per tutte e due le opere è di € 428,292,50, fatte le necessarie verifiche di rito all’impresa aggiudicataria si procederà alla consegna dei lavori.

L’Amministrazione comunale continua a operare con responsabilità e attenzione nell’interesse della città, con l’obiettivo di programmare e realizzare interventi concreti per la sicurezza del territorio e la salvaguardia del centro storico di Scicli.



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